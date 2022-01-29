天冷「沈默殺手」藏家中　高市消防局曝5招堵春節死神找上門

▲▼高市消防局提醒民眾，使用燃氣熱水器要注意「使用安全的品牌」、「選擇正確的型式」、「注意安全的安裝」、「保持環境的通風」等注意事項，降低一氧化碳中毒風險。（圖／記者吳世龍翻攝）



記者吳世龍／高雄報導

為加強民眾對於空間內一氧化碳危害之風險意識，消防署依一氧化碳CO成分中，碳(C)的原子量為12，氧(O)的原子量為16，而將每年12月16日定為「一氧化碳預防日」。

近日天氣明顯轉冷，為免民眾因天冷緊閉門窗情況下，使用熱水器造成一氧化碳中毒事故，高雄市政府消防局日前舉辦記者會，宣導防範一氧化碳中毒注意事項及熱水器補助重點，並邀請本市燃氣熱水器材裝修人員職業工會運用熱水器教具共同說明熱水器選購安裝及檢修等安全注意事項。

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111年高市編列預算優先補助低收入戶辦理一氧化碳中毒潛勢者之燃氣熱水器遷移或更換補助，辦理期程自即日起至4月30日止，請有需要且符合資格的民眾逕向鄰近的消防分隊提出申請。

高雄市政府消防局特別提醒民眾，使用燃氣熱水器務必要「使用安全的品牌」、「選擇正確的型式」、「注意安全的安裝」、「保持環境的通風」並「注意平時的檢修」等安全注意事項，以降低一氧化碳中毒風險，避免人命傷亡。