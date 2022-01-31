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一家三口院子烤肉…烤完「炭火移室內」取暖　結果全中毒

▲▼一家三口烤完肉。（圖／翻攝微博）

▲張男一家三口烤完肉，將炭火移到室內取暖。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

浙江寧波張姓一家人在室內燒炭取暖，沒想到因此一氧化碳中毒，還好即時前往醫院，經過治療後沒有大礙，妻子則需要後續治療。貼文曝光後，瞬間引起熱烈討論。

綜合陸媒報導，張男原先帶著女兒在院子烤肉，因為天氣寒冷，結束後將炭渣放在臥室內取暖，順便開電影來看，沒想到經過約1個小時，張妻出現頭暈、噁心等症狀，張男嚇得開車帶一家三口前往醫院。

經過診斷，3人都有一氧化碳中毒，還好當時有開著窗戶，才沒釀成嚴重意外。張男、張男女兒沒有症狀，治療後已經恢復，張妻則較為嚴重，後續進行點滴、吸氧治療。

▼張男為自己的粗心感到自責。（圖／翻攝微博）

▲▼一家三口烤完肉。（圖／翻攝微博）

對於這種狀況，張男也十分懊悔，因此上網分享此次的經驗，讓網友、民眾們有個示警，千萬別在室內烤火取暖，免得發生意外。

網友們看完張男一家的狀況，也捏了一把冷汗，「還好開著點窗子。 不然可能直接把人送走了，所以冬天必須嚴禁外密閉狹小的空間裡炭火」、「想起我一朋友在廚房燒碳燒烤，雖然開著抽油煙機但還是，中毒了」、「室內平均濃度還不高，但她所在的位置可能吸入過多。」

此外，也有消防隊回應，雖然開著窗戶，但沒有通風、室內空氣流動小，時間一長就會增加室內有毒氣體的濃度，因而導致中毒，就算天氣冷也不要在室內烤火取暖，還是安全最重要。

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