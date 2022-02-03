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社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／恐怖手法曝！女「花雕雞麵下藥」1刀剪下　他慘剩1.5CM

▲彰化溪湖。（示意圖／記者唐詠絮攝）

▲黃姓男子吃下花雕雞麵後陷入昏睡，生殖器慘被女友一刀剪下，而事後其女友的恐怖手法也隨之曝光。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者陳韻如／彰化報導

彰化溪湖2021年3月30日發生一起驚悚斷根案件！越籍馮姓女子懷疑黃姓男友出軌，竟迷昏黃男後持裁縫大剪刀，將他的生殖器剪下丟進馬桶沖掉，消息一出震驚社會。馮女的恐怖手法事後曝光，讓不少網友見了驚呆直呼，「以後要吃泡麵都要自己泡」。

這起案件發生在2021年3月30日深夜，馮女因懷疑黃男與其他女子有曖昧，因此計畫將黃男「剪掉」。事發當晚7時許，馮女先將含有4級毒品佐沛眠的安眠藥磨粉後摻入花雕雞麵裡烹煮，接著再讓黃男吃下，等到黃男陷入昏睡，便拿利剪一把將黃男生殖器剪下，並沖入浴室馬桶。直到黃男清醒準備上廁所，才驚覺下體劇痛，低頭一看發現命根竟不翼而飛。

▲彰化女懷疑男友出軌，竟拿利剪剪掉對方命根。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼黃男昏睡醒來後發現下體劇痛，趕緊報警，被緊急送醫搶救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化女懷疑男友出軌，竟拿利剪剪掉對方命根。（圖／記者唐詠絮翻攝）

黃男事後被緊急送醫，而據院方表示，黃男到院後生殖器僅剩20%，約1.5公分，且正在大量出血，疼痛指數約有6分，整個人陷入昏迷，所幸經院方緊急開刀搶救，才順利撿回一命，不過他未來恐難以行房，也難讓女性自然受孕，甚至得蹲姿或坐馬桶解尿，後續還得做重做陰莖重建手術、心理諮商等等。

馮女的恐怖手法曝光後，有不少網友見狀紛紛直呼，「以後我買花雕雞麵還有人敢吃嗎」、「花雕雞現在是黑名單」、「我會乖乖的，以後泡麵我自己煮就好」。

▲越籍馮女(中)剪下男友生殖器。（圖／民眾提供）

▲馮女日前被依法起訴。（圖／民眾提供）

此外，馮女也被依犯刑法第278條第1項重傷害罪及毒品危害防制條例第6條第4項以非法的方法使人施用第4級毒品罪嫌提起公訴，作案的剪刀沒收，全案目前正由彰化地院審理中。

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