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國小童每天燒熱水給家人洗澡　基金會頒孝行獎還送熱水器

▲大千慈善事業基金會舉辦「碧英孝行獎」徵選活動，共有12位學子受獎。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲大千慈善事業基金會舉辦「碧英孝行獎」徵選活動，共有12位學子受獎。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

為推行孝道並鼓勵苗栗學子孝行事蹟，大千慈善事業基金會每年舉辦「碧英孝行獎」徵選活動，由各級學校及苗栗家扶中心推薦，經評審委員評核後共表揚12位孝行楷模的同學，大千慈善事業基金會董事長徐千剛表示，碧英孝行獎已邁入第8年，透過獲獎同學孝行事蹟的分享，希望能為社會帶來正面的力量。

董事長徐千剛表示，12名孝行楷模中，由泰興國小推薦的狄繞˙古慕同學最讓人心疼！由於家中沒有熱水器，每天她都會用瓦斯燒開水給家人洗澡，因此決議將免費為其裝設熱水器，讓他們在寒冷的冬天可以好好洗個熱水澡。另外，就讀林森國小的楊昱恩同學，體貼父母親工作養家的辛勞，從小就主動照顧年幼的弟弟妹妹、分擔家中事務，無論打掃、煮飯、泡牛奶或換尿布，樣樣都難不倒他。

西湖國中推薦的宋恩喬同學，每天放學回家的首要任務就是張羅所有家務事與照顧年幼的弟弟，讓媽媽能好好照顧生病的爸爸，在學校她更是老師得力的好幫手，協助同學總是不落人後。

▲大千慈善基金會董事長徐千剛致贈熱水器給泰興國小的狄繞古慕同學，讓他們一家人可以好好洗個熱水澡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲大千慈善基金會董事長徐千剛致贈熱水器給泰興國小的狄繞古慕同學，讓他們一家人可以好好洗個熱水澡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

就讀竹南高中的古旻玉同學，雖是家中的老么，但卻成熟懂事，不僅主動協助媽媽店鋪內的工作、分擔家務、照顧生病的姊姊，同時也主動在外打工，減輕家中經濟負擔。

而這12位獲獎學生經評審委員評核後，都一致認為他們的孝行事蹟值得嘉許，也讓人感動。希望透過這些故事，能為社會帶來溫暖，讓家庭更加和諧。

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