奇蹟！苗栗男心肌梗塞「沒心跳1小時」　電擊＋CPR「踹走死神」

▲苗栗縣政府秘書長陳斌山（右3）等貴賓一同慶賀羅姓男子(前排左一)恢復健康。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名羅姓男子（41歲），因心肌梗塞在家中昏倒、失去呼吸心跳，被緊急送往醫院急救，歷經近一小時的CPR及電擊，成功恢復心跳及血壓後，立即進行心導管治療，打通阻塞的血管，並接受48小時的低溫療法，最後清醒恢復意識，且活動自如同正常人一樣。大千特地為羅先生舉辦慶祝會，羅先生及家屬也非常感謝大千醫療團隊，讓他重獲新生。

大千綜合醫院心臟內科江佳鴻醫師表示，羅男本身有高血壓、糖尿病及膽固醇過高的病史，且有抽菸的習慣。三個月前他一直有上腹痛的情形，到診所就醫被當成胃食道逆流，服用胃藥也做胃鏡檢查，卻毫無改善。當天早上覺得胸悶痛、冒冷汗，沒想到突然暈倒在家中，幸好家人及鄰居在第一時間緊急CPR，搭配之後救護車人員及醫院急診醫師持續搶救，才順利恢復心跳、血壓，並做後續的心導管治療。

▲心臟內科江佳鴻醫師提醒，若有持續上腹痛或胸悶不舒服，一定要到醫院接受心臟檢查。（圖／記者黃孟珍翻攝）

加護病房主任鄭恩宗也指出，之後也為羅男進行低溫療法，以減少大腦的電氣活動，同時下降全身代謝速率和氧氣消耗量，根據醫學研究顯示，可以有效改善心跳停止病人的存活率和神經學預後。接受48小時的低溫療法後，第三天順利清醒，且身體狀況也恢復良好。能在歷經如此危急的情況後，恢復如正常人一樣，「在臨床上的案例是少之又少」。

江佳鴻強調，即時的CPR和電擊是心肌梗塞病人能否存活和神經是否受損很重要的關鍵，且低溫療法可幫助病人減少大約兩成的神經受損，對於恢復意識也是有幫助的。除此之外，也提醒民眾，若有持續上腹痛且吃胃藥沒有改善、或胸悶不舒服，一定要到醫院接受心臟檢查，才能降低發生心肌梗塞的風險。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版