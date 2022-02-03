生死瞬間曝！傘兵極速墜地　目擊者驚呼：糟了糟了

記者張鈜閔／綜合報導

生死一瞬間！士兵跳傘降落傘遲遲不開，到要墜落的前一刻才撐開，驚險過程全被路過的民眾拍下，他與路人見狀不斷驚呼「糟了！我的天啊」

根據《Task and Purpose》報導，一位美國網友在TikTok分享這段影片，引發熱烈討論以及轉傳，影片中，1架C-17運輸機正將大批傘兵放下訓練，他們身上穿著最先進的降落傘設備「T-11」，可以看到幾乎所有士兵都是以大約每秒5.8公尺的速度緩緩落下，除了一位以高速持續下降。

影片中很明顯看見，一名傘兵的降落速度特別快，他的傘並沒有張開，他以極快的速度下墜，拍攝者和一旁的民眾見狀都覺得相當緊張，直呼「天啊，糟了糟了...」，好在他在最後關頭張開了副傘，與死神擦身而過，不過因為距離地面太近，落地後可能多少還是受了一點傷害。

北卡羅萊納州布拉格堡第82空降師發言人亞歷克斯(Alex Burnett)對此表示，「我們對這些傘兵做最嚴格的訓練，以確保他們在任何狀況都能做對的判斷。」他認為這位士兵已經「做了所有正確的事情，所以在最後一刻前拯救了自己」。

但也有現役傘兵認為這位士兵「太慢拉他的副傘了」，認為當他跳下去開啟降落傘時，就應該馬上發現問題，應該立刻拉下他的備用傘，影片中也可以聽到有人大吼「快點拉副傘，笨蛋！」

▼傘兵從空中高速下墜，直到最後一刻才撐起降落傘，驚悚瞬間全被路人拍下。（圖／攝自dumbthiccgordo的TikTok）