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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九到過義光教會？　洪申翰還原現場轟噁心：別把台灣人當白痴

▲▼馬英九曾到義光教會探望林義雄，更留下卡片。（圖／馬英九辦公室提供）

▲馬英九表示自己曾義光教會探望林義雄，更留下卡片。（資料照／馬英九辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九日前發表聲明，指自已在2014年曾到義光教會，探視當時正在禁食抗爭的民進黨前主席林義雄，反轟質疑他是否敢去義光教會的民進黨立院黨團總召集人柯建銘是「過年搞政治」，不過，當年身為林義雄幕僚的現任民進黨立委洪申瀚，31日發文還原現場，踢爆馬英九當年是到場3分鐘簽名後草草離開，走出之後還對外放話說有交卡片給林義雄，「但根本沒人看到馬轉交的卡片」，重轟馬英九當年行徑「鬼鬼祟祟、沒膽沒種」。

洪申翰表示，「大過年的，其實很不想再打政治口水。但看到馬英九說自己也去過義光教會，我真的只想嘔吐而已」，因為，2014當年，自己是林義雄先生停建核四禁食行動的支援小組成員，就在義光教會的現場，親眼目睹馬英九毫不光明磊落的所作所為。

「這段歷史，很多人也許不知道或不記得了，但我記得清清楚楚」，洪申翰說，柯建銘說的沒錯，馬英九不敢去義光教會，他認為一點都沒錯，因為馬就算人到了義光教會外，也簽了名，但堂堂一個當時的總統的行為，只有「鬼鬼祟祟、沒膽沒種」8個字可以形容。

洪申翰說明，當時義光教會情境的背景是，核四試運轉測試經過5、6年，始終過不了原能會的審查，卻不斷傳出失火、淹水、台電違法變更等重大弊端，社會與媒體越來越了解核四就是一個危險的錢坑，社會大眾對於馬英九一定要運轉核四的偏執，更是越來越沒耐心跟憤怒。

洪申翰指出，在太陽花佔領運動後，林義雄發起絕食行動，環保與社運團體加入聲援，要求馬英九直接停建核四，引發社會大眾對馬政府更巨大的社會壓力，4月23日一早，總統府傳出馬英九要到義光教會現場關心林先生的絕食行動，希望緩和社會壓力。但馬英九到義光教會外的報到處簽名後，根本沒有3分鐘就草草快速離開，卻只在離開時放話給媒體說，他有寫了一張卡片，已轉交給林義雄先生。

「卡片？根本沒人看到什麼馬英九轉交什麼卡片啊？」洪申翰怒批，當時，支援小組與核四公投促進會幾乎問遍所有現場工作人員或是教會人員，確實沒人收到馬英九或周邊人給的任何東西，更別說是卡片，所有人都是一肚子狐疑，但就在幾個小時後，又是從特定媒體上，看到這張「卡片」的照片和上面的留字：「……我願代表政府對您承諾：核四經由國內外專家嚴格安檢完成後，交由全民公投來決定它的未來。」

洪申翰表示，如果馬英九真的有轉交卡片，工作人員怎麼可能不連忙慎重轉交林義雄？如果是轉交過程有所漏失或是遺失，那媒體後來怎麼可能會有卡片的照片和文字？真是讓人覺得荒謬至極，馬英九跟當時總統府透過特定媒體，鬼鬼祟祟搞了一齣轉交卡片的假劇本，根本就是自導自演。

洪申翰諷刺，這個當時的中華民國總統，假意想要表達關心緩和民怨，但卻又沒種沒膽，不敢把自己一貫堅持核四運轉的主張，到現場光明正大地講出來，跟林義雄、支援小組與現場群眾對話、論辯，居然淪落到只敢這樣鬼祟、自導自演地繞了一手來放話，堅持自己的錯誤主張，還是嘴硬不肯反省修正。

洪申翰表示，馬英九的嘴硬當然無法緩和大眾的憤怒，就在那短短一週，社會與群眾的壓力不斷增加，最後還是逼得馬英九與江宜樺在4月28日宣布封存核四，當時林先生的絕食行動與群眾運動才告一段落；後來的劇情大家應該也都很熟悉了，藍營跟極端核電狂熱份子發起核四公投，終於，在去年12月18日公投日終結了核四的命運。

「只是最噁心與荒謬的是，時隔至今，馬英九跟他的辦公室，居然還敢主動提他當年的充滿算計的鬼祟行徑，講成是自己面對異議者的事蹟，真的是讓人好奇，這人臉皮究竟是多厚？」洪申翰批評馬英九真的「敢」光明正大，或是帶著反省到義光教會？歷史都會被記下來檢驗的，不要把台灣人都當成白痴好嗎？

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