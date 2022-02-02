大年初二求姻緣！這3星座有望「明年回娘家」　天蠍座注意爛桃花

▲大年初二不只是回娘家，也是求姻緣的好日子，俗語說「初二拜完，明年就能回娘家」。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

按照傳統習俗來說，大年初二不只是回娘家，也是拜月老求姻緣的好日子，長輩過去甚至會說「初二拜完，明年就能回娘家」，《CTWANT》特別詢問了有20年占星資歷的艾薇老師，列出今年絕對要好好把握機會的3個星座，同時也點名3個星座，在2022年務必注意爛桃花纏身。

【好姻緣星座前三名】

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第三名 獅子座

對於結婚這檔事，真的是沒有壓力就沒有動力，今年可能會遇到一些讓你有動力的事件而有結婚的打算，像是家裡長輩的要求或意外懷孕等等可能，強化了你們兩個人結婚的動力。

第二名 金牛座

今年你的阿娜達的受到家裡的結婚壓力不小，如果你剛好也想結婚的話，其實稍為推一下，兩個人結婚的機會就會滿高的。不過你今年事業上的壓力也不小，所以在籌備婚禮上會給人有心無力的感覺。

第一名 處女座

受到第一吉星木星進入婚姻宮的影響，對於處女座來說會有很不錯的結婚機會，家裡面也都會給予不錯的支持，而且婚後一段時間兩人的事業與財運也都有很好的發展。

【小心爛桃花前三名】

第三名 天秤座

今年的感情非常容易陷入分分合合的苦戀中，除了要處理原本的感情問題之外，還有其他感情機會出現，讓你心裡的拉鋸更加嚴重。

第二名 白羊座

你會感覺在2022年的異性緣特別好，非常容易與人陷入愛妹的關係，對於感情向來坦蕩簡單的你而言要處理這些曖昧關係或苦戀的狀況，真的讓人心很累。

第一名 天蠍座

受到木星與海王星的影響，很多人對你的感情會非常關注，像是很積極的幫你介紹對象，或是會招來一些名花有主的人想要追求你，對你的生活造成很大的困擾。

至於要如何避免爛桃花，艾薇老師建議，民眾可以配戴紫水晶的項鍊，提升自己的理性思維，不會太容易暈船。或是配戴黑曜岩的手鍊在右手，總體來說可以避免不必要的小人。另外妝容的部分不要刻意強調大眼睛，或可以配戴眼鏡，都可以減少爛桃花的騷擾。

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