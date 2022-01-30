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「虎禮安心」！虎年春節最夯伴手禮在矯正商城

▲▼矯正署長黃俊棠，談論防疫措施。（圖／記者吳銘峯攝）

▲矯正署長黃俊棠，介紹各矯正機關自營產品。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

矯正機關自營產品，今年以「過年阿嬤遊台灣」為主題，由矯正署署長黃俊棠大頭娃娃親自上陣，當起了導覽阿嬤，透過影片方式全臺遊透透，介紹各矯正機關自營產品，內容豐富逗趣。而矯正機關自營產品長年獲民眾好評，在虎年春節也成為最佳伴手禮，「虎禮安心」！

今年矯正機關主打商品有「臺北監獄藥燉排骨、豆干」、「桃園女子監獄南棗核桃軟糖」、「新竹監獄貢丸-和風丸」、「新竹看守所米粉-炊粉」、「臺中監獄狀元糕」、「臺中女子監獄Miss巧克力」、「彰化監獄苦茶油」、「金門監獄手工麵線」、「嘉義監獄3Q餅」、「嘉義看守所保養品」、「明德外役監獄黃金放山土雞、滴雞精」、「臺南監獄手工蛋捲」、「高雄第二監獄牛軋糖」、「屏東監獄醬油」、「臺東戒治所咖啡、黑羽土雞」、「自強外役監石雕」、「宜蘭監獄蔥油餅」等，皆是推出即供不應求的年節熱賣商品。

矯正機關推出「一監所一特色」概念後，全臺監所均以發展在地特色創造效益，研發獨具特色的自營商品，且以金字招牌為商標，經過長期的經營，成功在坊間打出「矯正出品‧食在安心」的好口碑，每每成為節慶熱門伴手禮及團購商品。

不僅如此，矯正機關自營產品銷貨所得回饋於收容人身上，包括收容人勞作金、改善監所相關設備、收容人清寒補助等，也希望透過自營產品的銷售，不僅能讓社會各界更了解收容人在監生活及矯正政策，改變對收容人的看法，更能接納收容人，對未來復歸社會有莫大的幫助。

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