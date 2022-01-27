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戴上VIVE感受全新虛擬世界　你會發現「元」來如此！

科技中心／綜合報導

元宇宙之門找到了！這個步驟讓你隨時隨地VIVE一下

隨著Omicron病例四起，預期人類將持續與疫情共存，更進一步推升未來消費者對於遊戲、虛擬商務會議、社交互動的長期需求，從遠距上班上課、視訊會議，零接觸的「虛擬」，迅速成為人們生活中的關鍵字，今年除了科技大爆發，更是元宇宙的元年，成為近期全世界最夯的話題，宛若電影《一級玩家》，民眾透過虛擬實境眼鏡、擴增實境眼鏡、手機、個人電腦等設備進入虛擬世界。為搶下元宇宙商機，宏達電HTC更推出首款沉浸式VR眼鏡－VIVE Flow，結合手機使用情境同時提供完整VR應用內容，適用於相容的Android手機，直覺性操控不受空間限制，隨時隨地皆可擁有全新沉浸式體驗。

▲▼ 元宇宙之門找到了！戴上VIVE感受全新虛擬世界 。（圖／翻攝自官網）

▲搭上元宇宙狂潮！（圖／翻攝自宏達電HTC官網）

宏達電HTC首款沉浸式VR眼鏡－VIVE Flow有別於傳統有限VR重量僅有189公克比一台iPhone 13 Pro還要輕，內建高達100度的寬廣視野、清晰3.2K解析度和流暢的75Hz螢幕更新率，更可以帶來身歷其境的3D立體環場音效，甚至可以外接獨立電源、聯繫無線藍牙耳機，擺脫過去一定要有線接上手機、主機才能上網等限制，讓整個使用過程更加流暢順手，讓使用範圍不再因地受限，能讓消費者享受專屬式的沉浸體驗，無論身處何時何地，皆能輕鬆於工作和休閒娛樂間取得平衡。

▲▼ 元宇宙之門找到了！戴上VIVE感受全新虛擬世界 。（圖／翻攝自官網）

▲輕便的機型，讓你身在何處都可以隨身帶著走（圖／翻攝自宏達電HTC官網）

消費者可使用 Android 智慧手機作為 VIVE Flow 的控制器，可以很直覺地操控，像是如果想要跳脫現實、進入到各種情境的虛擬世界放鬆chillㄧ下，或是想去電影院、演唱會現場享受視覺震撼卻又不想人擠人，戴上VIVE Flow用Netflix追劇或是看電影以高達100度視野享受「用300吋大螢幕追劇」的極致感官快感，完全投入「沉浸式」氛圍，還可用最舒適最爽快的姿勢觀賞，完全不用顧慮看不到或是視覺上的不舒服！

▲▼ 元宇宙之門找到了！戴上VIVE感受全新虛擬世界 。（圖／翻攝自官網）

▲手機就是你的遙控器（圖／翻攝自宏達電HTC官網）

戴上VIVE Flow也不用擔心看不到前面的路，想站起來上廁所或是倒杯水都不是問題，因為VIVE Flow有內建攝影機，能透過鏡頭透視眼鏡外的真實世界，，讓使用者不用把裝置拿下來，也能看到外面的世界。
身在何處都可以使用它，不論是通勤上想要放鬆心情，或是假日在家的休閒娛樂，甚至是帶到朋友家、親戚家，簡單又輕便的VIVE Flow一點也不會成為你的負擔！

▲▼ 元宇宙之門找到了！戴上VIVE感受全新虛擬世界 。（圖／翻攝自官網）

▲一個包包就能裝下所有配件！（圖／翻攝自宏達電HTC官網）

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