退休男被「蔡雪穎」騙200萬　堅持再匯30萬！警一招讓他回頭

▲夫妻感謝員警幫忙，讓他們免於遭受詐騙。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／新北市報導

新北市淡水警方接獲報案，一名婦人在電話中向警方求助，「警察先生幫幫我，先生又要匯錢給詐騙集團，我沒辦法阻止他！」員警獲報立即驅車前往攔阻正要出門匯款的丈夫，在員警苦勸之下才讓她的丈夫免於遭詐騙30萬元。

撥打求助電話的高姓婦人表示，丈夫日前接獲詐騙電話，與一名暱稱「蔡雪穎」的網友結識後，以假投資真詐騙的手法，騙取先生近100萬元的退休金，事後發覺受騙到派出所報案，但先生報案後仍與「蔡雪穎」保持聯絡，陸續又多次匯款達100多萬元。

高婦說，近日發現丈夫偷偷在講電話，追問之下，丈夫表示只要再匯30萬給「蔡雪穎」，就能討回先前匯出的近200萬元款項，丈夫因不堪損失，準備出門匯款，她雖然極力勸阻，仍無法打消匯款念頭，只能撥打電話請求警方協助。

轄區派出所員警接獲高婦求助電話，立即驅車前往住家攔阻正要出門匯款的王老先生，告知詐騙集團謊稱假藉歸還款項，是以「逐層剝皮」的方式吸乾被害人的血汗錢。起初王老先生毫不理會員警告知其遭詐騙的狀況，執意前往匯款，經百般說服下，帶他回派出所查證，發現該名「蔡雪穎」指定的帳戶早已被通報為警示帳戶達7次之多。

藉由警方多方求證及耐心解釋下，王老先生才恍然大悟，驚覺自己真的踏入詐騙陷阱，差點就上當。事後，王姓夫妻對於警方不辭辛勞，特地跑到山上住處及時阻止，讓他們免於遭受詐騙，感謝不已。淡水警分局呼籲，民眾如接獲投資理財電話，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話求證。