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大吉大利！吃橘子「這部位」千萬別剝　營養師曝2大功效

橘子,柑橘類水果。（圖／Pixabay）

▲吃橘子時你會把上面的白絲剝掉嗎？（示意圖／Pixabay）

生活中心／綜合報導

過年期間不少人會在家中放上橘子，象徵大吉大利，而一顆小小的橘子其實富含許多營養，不少人吃橘子時會把白絲剝掉，營養師高敏敏表示，「吃橘子時千萬別把白絲剝個精光，它其實具有2大功效」。

高敏敏說明，橘子的白絲又叫「橘絡」或「白絡」，其中富含含橙皮苷，具有抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓、保護心血管等功用，另外，膳食纖維更多，除了增加咀嚼時間，也增加了飽足感，還有助食後血糖控制。她也提到，吃完橘子後皮也別急著丟掉，可以拿來除臭、清潔，相當實用。

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▲吃橘子「這部位」千萬別剝　營養師曝2大功效。（圖／營養師高敏敏提供）

▲橘子白絲其實具有2大功效。（圖／營養師高敏敏提供）

高敏敏也補充橘子的營養成分，一顆橘子大約是59大卡，也就是營養師常說的一份水果，橘子以每100g的營養價值來說，有維生素C 25.5mg、葉酸 8.2μg、鉀 74mg、膳食纖維 1.5g、β-胡蘿蔔素 343μg，其中，維生素C可以增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白、幫助鐵質吸收，而葉酸是製造紅血球的重要角色，也是孕媽咪必備的營養之ㄧ，膳食纖維則是幫助腸蠕動使排便順暢，高敏敏建議，一次吃1顆橘子就好 並且一天最多吃不超過2顆。

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