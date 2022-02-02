想約女保全！已婚社區副主委「熊抱、強吻」認了：我就是把持不住

▲社區管委會副主委向女保全提議性交易，還趁機擁抱、親吻對方臉頰。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／新北報導

新北某社區管委會副主委阿宏（化名）接連於2019年4月27日、5月4日，對同社區女保全阿娟（化名）談及性交易，並趁機上前擁抱、親吻對方臉頰，二度性騷擾得逞。一審新北地院，依意圖性騷擾罪，將阿宏判刑5月，得易科罰金15萬元；案經上訴，二審高院改判阿宏3月刑期，另宣告緩刑3年，期間不得接觸、騷擾阿娟，全案定讞。

回顧案情，阿宏因對阿娟存有好感，先於2019年4月27日邀約阿娟至三界廟前廣場聊天，過程中開口談到性交易一事，不料，他見阿娟深感不悅，打算先行離去，竟突然走上前，擁抱、親吻阿娟臉頰，藉此性騷擾得逞。誇張的是，同年5月4日，阿宏到南勢角烘爐地一處山區爬山時，偶遇阿娟後，竟故技重施，再次提及性交易之事，而他見阿娟感到冒犯想離去時，更再次上前擁抱、親吻對方，二度騷擾得逞。直到阿娟報警，全案因此曝光。

阿宏否認犯行，辯稱他與阿娟為男女朋友，正在交往中，話題雖有提到性交易，但阿娟並無感到冒犯或不高興欲離去，至於他的親吻、擁抱行為並非性騷擾，而是約會結束準備離開會做的動作。

阿娟提到，阿宏曾向他表示「我朋友也是人夫，在外面也有女朋友，然後他建議我要喝牛奶，不需養一頭牛；可以用5000元跟妳性交易嗎？我不是沒有錢，這筆錢我花得起」等語，提議性交易，但她強行拒絕後，阿宏卻趁機擁抱、親吻她，2次騷擾行為都相同，讓她認為人格、名譽受到侮辱，且工作表現受影響。

法官勘驗對話紀錄，發現阿宏曾傳「不是的，這我把持得住嗎？」「因為我知道，我就是把持不住，才變成我現在這樣子」，阿娟則回「那是你的問題啊」、「我的個性我有可能去當人家小三嗎？」、「還是去金錢交易嗎？我如果做那種事情之後，跟我所要做的是違背的，你懂嗎？我就等於是破壞人家家庭。」可得知阿娟明確表達不可能當小三，且破壞他人婚姻，足證雙方無男女交往之情。

一審新北地院認為，阿宏身為社區管委會副主委，竟為滿足私慾，不尊重身為保全的阿娟，趁機性騷擾，造成阿娟心理蒙受陰影，顯見其法治觀念薄弱，缺乏對女性自主權益的尊重，另審酌其犯案動機、智識程度等情狀後，依意圖性騷擾罪共2罪，分別處3月刑期，應執行5月，得易科罰金15萬元。

案經上訴，二審高院則考量，阿宏坦承犯行，並與阿娟達成和解，賠償對方20萬元，審酌後改依意圖性騷擾罪，判阿宏3月刑期，另宣告緩刑3年，期間不得接觸、騷擾阿娟，全案定讞。

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