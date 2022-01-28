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外拍小模換高衩旗袍...攝影師幫調整內褲還強吻！情不自禁下場曝

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲小模控攝影師假藉調整姿勢碰觸她身體，並企圖強吻。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者蔡怡萍／台北報導

台北一名小模與男攝影師相約進行外拍，但小模指控攝影師在她穿著高衩旗袍拍攝時，假藉幫她調整服裝跟動作，拉高她的裙襬，撫摸到她的大腿、臀部，還碰到內褲，且將臉靠得很近，趁機想要強吻她被她躲過，但仍有親到臉頰。該男子在事後也在IG上私訊小模承認自己「情不自禁」，台北地院審後依性騷擾罪，判這名男子有期徒刑2個月。

判決書指出，這名小模與攝影師在2020年10月18日下午，約在師範大學校區內進行外拍活動，在拍完和服換裝成旗袍時，攝影師提出要幫忙調整動作，靠近小模並出手拉旗袍開衩處，小模雖然覺得「怪怪的」，但還是想著尊重專業，接著男子觸摸到大腿、臀部外側，還調整她內褲高度。後來男子甚至將臉貼近，把她「壓」在牆上，她發出「嘖」的一聲表示抗拒，男子先是一愣，但沒想到竟不善罷甘休，雙手抓住她的臉企圖強吻，她掙扎躲過但還是被親到臉頰。

警方調查時，攝影師辯稱是為了有好的外拍成品，才調整拍照姿勢，拉她衣服是怕她走光，一切行為都有詢問過小模並得到同意，也否認強吻、撫摸等行為。

小模也向法院提出2人事後在IG上的對話紀錄：攝影師私訊她問「你還在生氣嗎」，小模問「那時候為什麼直接親上來」，回「應該我自作多情，我不知道該怎麼跟女孩子講話」、「真心比較多」，也坦承是情不自禁，並且向小模道歉。法官審理這些證據，認為該攝影師確實做出這些行徑才會有這些回覆與歉意，判有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

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