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荷蘭動畫神模擬「各國怎麼打仗的」　美國靠肥宅就征服世界

記者林彥臣／綜合報導

隨著網路的發達，世界各國的文化交流越來越便利，除了日常生活之外，其實文化差異也會反映在戰爭行為上。荷蘭的動畫工作室 Mitsi Studio用活潑的方式，呈現各國是怎麼打仗的，並且這部影片還在國際上獲得多項大獎。

▲▼荷蘭動畫神模擬「各國怎麼打仗的」。（圖／翻攝自YouTube／Mitsi Studio）

▲英國特種部隊SAS，完美示範英國人的戰場效率，根本帥到自帶BGM。（圖／翻攝自YouTube／Mitsi Studio）

動畫中第一個登場的是英國，由最精銳的特種部隊SAS （Special Air Service，空勤特遣隊）作為代表，以最有效率的方式空降登陸，連1秒鐘的時間都不浪費，而且不管去到哪裡都要帶風笛，隨時隨地都要讓自己帥到自帶BGM，就是英國人的戰場本色。

第二個登場的是德國，固若金湯的堡壘與威力強大的重機槍，想必進犯德國一定需要付出慘痛的代價。

▲▼荷蘭動畫神模擬「各國怎麼打仗的」。（圖／翻攝自YouTube／Mitsi Studio）

▲潛艦與極地戰爭就是戰鬥民族俄羅斯的強項。（圖／翻攝自YouTube／Mitsi Studio）

第三個登場的是俄羅斯，強項就是在獨步全球的潛艦與潛射飛彈技術，還有就是在天寒地凍的極地，也能夠來去自如的戰鬥民族本色。

▲▼荷蘭動畫神模擬「各國怎麼打仗的」。（圖／翻攝自YouTube／Mitsi Studio）

▲躲在叢林裡神出鬼沒的越南民兵。（圖／翻攝自YouTube／Mitsi Studio）

第四個登場的是越南，躲在叢林中神出鬼沒的野戰，還有永遠分不清楚到底是村民還是戰士的越南民兵。

第五個登場的是瑞士，兩次世界大戰都保持中立的瑞士，最激烈的戰爭行為，大概就是拿鐵罐砸向不存在的假想敵。

▲▼荷蘭動畫神模擬「各國怎麼打仗的」。（圖／翻攝自YouTube／Mitsi Studio）

▲中國可以利用「人海戰術」創造出有利的戰局。（圖／翻攝自YouTube／Mitsi Studio）

第六個登場的是中國，人就是多的中國，必定使用人海戰術，以「量變產生質變」的方式創造出對自己有利的戰局。

第七個登場的是索馬利亞，擅長在海上游擊的索馬利亞海盜，人手一把「平民神槍」AK-47，大絕招就是放出一顆深水炸彈。

第八個登場的是伊拉克，駱駝、改裝皮卡是在沙漠中戰爭必備的交通工具。

▲▼荷蘭動畫神模擬「各國怎麼打仗的」。（圖／翻攝自YouTube／Mitsi Studio）

▲美國肥宅坐在控制室裡打電動，就可以征服世界。（圖／翻攝自YouTube／Mitsi Studio）

第九個登場的是美國，根本沒有阿兵哥出現在戰場上，負責打仗的是坐在控制室裡的肥宅，只是在座位上打電動，就可以讓無人機殺遍全世界，而且控制室還附設肥宅最愛的漢堡王。

第十個登場的是北韓，沒有別招，只要一顆核彈就可以解決所有問題。

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