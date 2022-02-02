iPhone 4「狂戰11年退役」　長壽史驚呆！網跪了：根本釘子戶

▲原po的iPhone 4。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友iPhone 4用了11年之久，由於前陣子開始不斷閃退、卡頓，他終於決定換機，並直上iPhone 13系列，在適應新機的過程中，他震驚表示，原來開Line不用1秒。而鄉民們看到i4本尊，還有長壽史後也忍不住讚嘆，「請受我一拜。」

網友在PTT無奈直呼，用了多年的iPhone 4真的該退休了，「連實名制簡訊都沒辦法掃，聽電台的APP也不給我使用，開FB都越來越有閃退機會，用一些程式直接給我卡在那邊不動，要過個快1分鐘才能有下一動作。」

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於是乎，他終於汰換用了11年的舊機，直接升級iPhone 13 mini，使用後也不禁笑說「原來開Line不用1秒，開FB不用2秒，以前這些要快30秒，不過我也把一堆用不到的內建程式都刪掉了，新手機給那麼多程式到底要幹麻，還在努力適應新手機中。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳家豪攝）

對此，大票鄉民驚呆直呼，「太神了，竟然能撐這麼久」、「我叫你大哥」、「佩服佩服，完全不受物欲所惑」、「看來我4s跳X還是太嫩了」、「怎麼活過來的」、「我跪了」、「iPhone釘子戶哈哈」、「推環保」。

不過也有人質疑，「4代應該現在市面上的APP都不能開了吧？」「兩三年前拿過4，連APP都更新不了，你還能用？」對此，原po回應，「我什麼APP都沒裝，也跟用4時一樣，只用FB、LINE、PTT怎不行？然後也沒法更新呀；另外，我電池至少換過5~6次，螢幕也2~3次了，後面換到自己都會換了。」