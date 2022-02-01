果寶、潤喉糖再見！柯文哲、陳佩琪下廚　期盼「大使」去布拉格裝可愛

▲台北市長柯文哲與夫人陳佩琪替果寶、潤喉糖下廚。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

農曆年前夕，台北市長柯文哲、太太陳佩琪親自下廚為「大使」加菜！穿山甲「果寶」跟「潤喉糖」擔任大使工作，即將遠赴捷克首都布拉格市，因此由柯文哲與陳佩琪親自替2位大使做菜，料理過程中，柯文哲頻頻驚呼動物保育員工作真辛苦。台北市政府預告，詳細影片將於2月1日晚間於台北市長柯文哲臉書公開。

穿山甲為瀕危動物，北市動物園為落實動物保育，花了整整20年才研究出飼養穿山甲的人工飼料，總計13種食材用料超豐富，且需經過多重工序才能完成。只見柯文哲聽到要下廚，馬上向站在旁邊的陳佩琪說「陳佩琪上！」逗得現場所有人哈哈大笑。

在柯文哲、陳佩琪穿上圍裙，準備分工合作時，陳佩琪貼心的將較簡單部分交由柯文哲處理，兩人合力秤麵包蟲、蜂蛹，放進果汁機裡打成泥狀再蒸熟，放涼後再拌入多種營養粉，才完成給穿山甲享用的美味果昔。

由於果寶、潤喉糖的餐點是當天現做，使柯文哲料理過程中不斷碎念，「比我吃的還高級！」還建議台北市立動物園要研發「動物專屬食物自動販賣機」。而陳佩琪則拿出小兒科醫師專業，說看到兩隻穿山甲吃得這麼快、胃口這麼好，就知道牠們一定很健康。

最後，柯文哲用自己的名言提醒果寶、潤喉糖，「不管到哪裡，都要快樂的過每一天」，也期盼兩隻穿山甲到布拉格「繼續裝可愛」，為台灣的外交而努力。

回顧2020年1月13日， 台北市與布拉格市結為姊妹市，布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）與柯文哲簽訂「動物園合作備忘錄」，約定攜手為保育瀕絕的穿山甲而努力，兩市動物園也談成穿山甲借殖計畫。

經過兩年的籌備，疫情無阻，果寶、潤喉糖將在2022年3月啟程前往布拉格，讓民眾一起向果寶、潤喉糖獻上祝福， 用捷克語說聲「Na shledanou」（再見），感謝牠們為動物保育及的城市外交的付出與貢獻。

【穿山甲小檔案】

[果寶]

性別：男生

年齡：1歲9個月

體重：5.7公斤

興趣：挖洞、拆碎紙箱、探索

[潤喉糖]

性別：女生

年齡：4歲4個月

體重：4.9公斤

興趣：吃、攀岩（爬高）、收集各種物品當巢材（碎紙箱、塑膠袋等）