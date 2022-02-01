春節返鄉、出遊齊上路　駕駛輔助系統6大狀況恐誤判釀災

▲交通部高公局提醒民眾，連假期間駕車切勿過度依賴駕駛輔助系統。示意圖。（圖／高公局提供）



記者許維寧／台北報導

交通部高公局日前預估，今年春節假期期間國道交通量恐為平日的1.6至1.8倍，期間容易發生車輛變換車道或走走停停等壅塞狀況，有鑒於國人行車開啟駕駛輔助系統狀況日益增加，高公局也指出，自動巡航和緊急煞車系統都有其功能限制，也分析6大狀況可能影響駕駛輔助系統無法即時運作，請民眾上路時還需留意。

高公局彙整具駕駛輔助系統功能車輛車主手冊內容，發現自動巡航系統及緊急煞車系統仍有功能上限制。高公局交通管理組科長莊國欽指出，在與前車速差過大或前車為靜止狀況下，上下坡度大路段、彎道路段，或者前車未行駛於車道正中央等狀況，都可能影響駕駛輔助系統判斷。

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莊國欽再說明， 若碰上前車突然切入車道或突然轉向，以及特殊形式車輛如摩托車、靜止行人等，或遇上濃霧、雨天、強光等特殊天後，都有可能影響辨識效能，導致駕駛輔助系統於可能無法即時正確辨識前方，進而造成交通事故危險。

莊國欽提醒民眾，駕駛輔助系統非等同自動駕駛系統，駕駛人仍須注意前方車況並保持安全距離，還是要避免以危險方式，如雙手放開方向盤等方式駕車，駕駛人必要時還是要迅速介入操作車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統。

另外，高公局也指出，依據「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款規定，汽車駕駛人駕駛汽車以危險方式（如雙手離開方向盤）駕車，可處6000到2萬4000元罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月；因而肇事者，則可吊銷其駕駛執照。