真假蜂蜜難辨別！　專家傳授1絕招：手指貼在瓶身後一看就知

▲1張圖看懂如何分辨真假蜜。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

蜂蜜市面上到處可見，但到底是真、是假，不是專家實在無法一眼看穿，農委會主委陳吉仲日前在記者會上也提醒，買蜂蜜一定要選「產銷履歷」認證。避免買到果糖，農委會傳授，只要用一招就可辨別了，就是將手指貼在玻璃瓶後觀察。

農委會說明，按蜜蜂採集花蜜的來源，可分為龍眼蜜、荔枝蜜、柑橘蜜、紫雲英蜜、向日葵蜜等。冬季各種蜜源植物開花期不長，蜜蜂採集多種植物的花蜜無法區分時，通稱為雜花蜜或冬蜜。在蜂群中餵糖後採收的蜂蜜，一般應稱為糖蜜，另種為蜂群中餵糖後採收的蜂蜜，一般應稱為糖蜜，稱「偽蜜」，甚至直接以果糖或葡萄糖混合，煮至龍眼蜜相似色澤，在市面販賣。

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至於蜂蜜特質，農委會表示，要分辨蜂蜜的真假、好壞，最先要了解蜂蜜正常成分，雖蜂蜜隨著蜜源植物不同，成分會有所差異，但這之間仍然存有許多共同性質，可供參考。蜂蜜真假簡易檢查方法，包括含水量少、不發酵、無氣泡、不變酸、風味足的是上品，所謂的風味是指每一種蜜特有的香味，如龍眼蜜，應該有龍眼香味，味道甘甜濃郁。

▲陳吉仲提醒，買蜂蜜一定要選「產銷履歷」認證。（圖／翻攝自pixabay）



若從外觀，農委會說明，將蜂蜜滴一滴到試紙或衛生紙上，很快化開是劣品，凝結成形是真品，最簡單就是將手指放在瓶後，真蜜看不到五指，假蜜則五指一清二楚。取蜜一份，加乾淨水4～6份溶解稀釋，靜置1天後觀察，有沉澱物者為劣品。荔枝蜜色淡，龍眼蜜色較濃。

農委會提到，真蜜必有蜜的特有風味及所標示蜂蜜種類的香味，瓶口一開，立即輕嗅，數瓶比較，即可分出真偽。將蜜倒出少許於手掌，經搓揉後聞間看，香味即出來，光滑不黏為真蜜，油膩感為劣品。真蜜不加水含於口中，慢慢嚥下後口齒仍有餘香；假蜜入口後略有黏性，無香味、或有鐵鏽味、酸敗味。

還有一方法也可辨識，真蜂蜜具特有植物的花香味，細緻呈乳白色，因蜜源不同，結晶度不一，若合成蜜，會聞到「特有香精味，不結晶」。農委會強調，蜂蜜的成分及風味會隨時間漸漸改變，購買時最好選擇當年度採收的新蜜，為讓消費者安心選購蜂產品，已推廣「國產蜂產品證明標章」及「台灣農產品生產追溯系統」，購買時可選擇貼有標章的產品，即可不必擔心購買到假蜜，市售蜂蜜均已經濃縮處理降低水分含量，故可於室溫下長期保存。