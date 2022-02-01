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30到60年台灣女性超潮！24位攝影家珍貴影像　擺拍、街頭抓拍都有

▲▼「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」（圖／國家攝影文化中心）

▲1950-1960年代台灣女性摩登形象。（圖／鄧南光攝影／國家攝影文化中心典藏）

記者林育綾／台北報導

隨著台劇《華燈初上》吹起復古時尚，也讓人好奇早期台灣女性的穿著打扮。國家攝影文化中心推出「婉風流轉時」展覽，搜羅24名攝影家、300多幀作品，聚焦在日治時期1930年到戰後1960年代的女性摩登形象，從寫真館攝影、戶外擺拍、街頭抓拍都有，看見她們企圖跨越傳統、展現自信的生命能量。

「婉風流轉時」展覽作品中，包含日治時期台人所開設的寫真館照片，如攝影師吳金淼、林壽鎰等拍攝的女性個人肖像，或女性與好友、家庭成員合照的紀念身影，呈現出根植於生活土地的氣韻。

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▲▼「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」（圖／國家攝影文化中心）

▲金淼寫真館〈綽約姝影〉，1935-1945。（圖／國家攝影文化中心典藏）

在日治時期，西方文化思潮也逐步引入台灣，啟發許多女性自主思想、追求進步的內在力量；而攝影家鄧南光、李火增等人藉由鏡頭，捕捉摩登時代的「新女性」身姿，還有她們的日常休閒及生活風貌，展露出當時女性在劇變的時代中，嘗試跨越傳統的企圖與自信。

▲▼「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」（圖／國家攝影文化中心）

▲李鳴鵰攝影，〈臺中公園〉，1948。（圖／國家攝影文化中心典藏）

而在1945至1960年間，戰後台灣攝影先驅提起輕量化相機，從戶外擺拍、街頭抓拍，呈現台灣女性身影，珍稀的影像也都在這次展覽中露出。
 
展覽展出超過300幀作品，以相片、玻璃板底片、雜誌等不同的攝影媒材、影像載體，呈現台灣在日治時期至戰後西方文化衝擊下，現代女性的柔美生活文化情境，並勾勒出戰前戰後台灣摩登時代的美學思潮。攝影技術與美學的發展及變化，也同樣潛藏於鏡頭下的場景、構圖、取材內容中。

▲▼「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」（圖／國家攝影文化中心）

▲「巡望摩登」展區，以社會變遷下的新時代女性為主，展出戶外寫實及街頭攝影之作品風格。（圖／國家攝影文化中心）

策展人蔡文祥更特別選展國立臺灣美術館典藏的李梅樹、陳進、李石樵、席德進，所創作的5件繪畫作品，與現場的肖像攝影進行對話。同時邀請文學家以歷史回望角度，針對展出照片，進行跨域觀點的演繹書寫，5位文學家陳若曦、楊索、鍾文音、張姿慧及廖偉棠，以文字重新解譯影中女性的影像故事，創造出攝影與文學獨有的共鳴及想像空間。

▲▼「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」（圖／國家攝影文化中心）

▲「靜影幽光」的作品與泛黃的歷史記憶，呈現來自台灣土地自身的涵養及生命歷程。（圖／國家攝影文化中心）

國家攝影文化中心近年持續推動攝影資產保存及影像藝術研究，藏品中包含許多女性鮮活的日常面貌及身影。而這些珍貴的影像與資產，提供追索台灣攝影美學轉變、探詢邁向現代化社會過程中的許多重要變化。本次展覽讓觀眾了解女性在這段歷史中的多元社會角色，看見過去台灣女性展現自我的嘗試及她們豐沛的生命能量。

▲▼「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」（圖／國家攝影文化中心）

▲「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」即日起至5月1日展出。（圖／國家攝影文化中心）

婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀
地點：國家攝影文化中心台北館（301－305展覽室）
地址：台北市中正區忠孝西路一段70號
日期：即日起至2022年5月1日
時間：週二至週日10:00-18:00（每週一、除夕及初一休館）

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