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吃到飽不用50元！　劉世芳私藏高雄左楠銅板美食曝光

▲▼劉世芳介紹左營銅板美食-春節留稿勿先出。（圖／劉世芳國會辦公室提供）
▲劉世芳推薦高雄6家銅板美食名店。（圖／劉世芳國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

高雄擁有豐沛活力與獨特的飲食魅力，大年初一，民進黨立委劉世芳公布高雄左營、楠梓7大銅板美食，不僅用料實在、現煮現做，且價格實惠連吃7天也不會膩，上榜的美食包括超人氣紅番薯阿嬤油飯、曉琪飯糰、紅麵線、菜市仔嬤左營汾陽餛飩、右昌肉圓、蕭記鵝肉、金華酥餅等名店。劉笑說，這些銅板美食不若連鎖店，都是現做、店家自己煮，絕非工廠製作。

位於左營自由黃昏市場的紅番薯阿嬤油飯下午3點開始營業，特色是每份100元的油飯，加上一袋50元的滷蛋白。劉世芳介紹說，雖然這間店以「阿嬤」為名，但實際上阿嬤早就交棒了，現在是在旁邊交接，她製作的油飯粒粒分明，香菇、瘦肉肉燥、櫻花蝦、醃黃瓜搭配用木桶蒸熟米飯，讓人看了好感動，更特別的是，她賣的蛋都是蛋白、沒有蛋黃，所以任何人都可以安心補充蛋白質，「而且很好吃」。

▲▼劉世芳介紹左營銅板美食-春節留稿勿先出。（圖／劉世芳國會辦公室提供）

沿著自由二路往南約10分鐘車程，在龍華國中附近的龍華市場也有不少在地美食，劉世芳特別推薦市場內的曉琪飯糰以及紅麵線，一份加了鹹蛋黃的飯糰只要40元，清麵線只要25元，若想吃飽一些，點一碗包含肉羹、魚羹、大腸的綜合麵線，也只要50元。她補充，若在夏天不妨來瓶石花凍，非常清涼退火。

而若談到左營美食，一定不能遺漏位於左營大路上的菜市仔嬤左營汾陽餛飩，除了總店和老店外，已經陸續在高雄其他行政區開了3家分店，現在甚至有網購宅配餛飩、湯圓、辣椒醬的服務。劉世芳說，菜市仔嬤已經賣了3代，這家店最大的特色是「每一口皮都很薄」，包括麵皮和餡料都是當場現做的。

▲▼劉世芳介紹左營銅板美食-春節留稿勿先出。（圖／劉世芳國會辦公室提供）

此外，劉世芳也推薦左營在地超過60年的金華酥餅，從上午6點40分開始第一爐，每隔兩小時開一爐直到下午4點最後一爐，且不接受電話預約，只能現場預定，每爐都是秒殺。她形容，金華酥餅用料實在、香氣十足，表面滿滿都是芝麻外，一刀切下去餡料滿出來，「你看台北的燒餅那個芝麻都是用數的，這個是一整片哪。」

來到楠梓，劉世芳要推薦兩家在地美食，第一家是在地人從小吃到大的右昌肉圓，早上6點開賣，是右昌人最習以為常的早餐味道，道地吃法是加大骨湯的肉圓，或者吃乾肉圓搭配特製番茄醬，一份肉圓12元，還可以加一碗25元的四神湯，不到50元就能吃到飽。

第二家在地美食則是只賣晚上的蕭記鵝肉，店家用高湯反覆沖刷鵝肉，讓鵝肉肉質變得軟嫩、入口即化，搭配特製醬油更顯肉質甘味鮮甜，此外，這家店的燙米血也是一絕，糯米軟嫩，讓人忍不住一口接著一口。

▲▼劉世芳介紹左營銅板美食-春節留稿勿先出。（圖／劉世芳國會辦公室提供）

▲▼劉世芳介紹左營銅板美食-春節留稿勿先出。（圖／劉世芳國會辦公室提供）

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