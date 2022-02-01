穆斯林遭妖魔化！IS瞄準「灰色地帶」強力宣傳　西方媒體製造恐慌

▲德國漢堡（Hamburg）清真寺。（圖／達志影像／美聯社）



作者： 阿扎德．莫阿維尼（Azadeh Moaveni）

譯者：李易安

摘自：貓頭鷹出版《ISIS伊斯蘭國的新娘：13名年輕女子與無法離開的寡婦之屋》

●精選書摘

二○一三年春天，蘇海爾看了幾部伊斯蘭國的宣傳影片，那些影片告訴他，穆斯林無法在西方國家安穩度日，無法住在那些異教徒之地；他們在那裡根本是不受歡迎的，因此應該盡快加入伊斯蘭國，跟著伊斯蘭國一起創造哈里發政權，好讓穆斯林可以生活在伊斯蘭法之下，過上他們原本就應該過的生活。

諸如僑民會和伊斯蘭國這些組織，都曾公開承認他們使用過這種方法。他們曾提及他們會瞄準「灰色地帶」，也就是穆斯林和西方社會和平共處的空間。侵蝕這些灰色空間，就是伊斯蘭國用來吸引其他人從西方前往敘利亞的主要方法。再過一段時間之後，英國的保守派政治人物也會開始使用這種方法煽動公眾對穆斯林的情緒，藉此獲取選票和支持度。

透過這種方式，伊斯蘭國和英國的右翼政治人物共同擁有忠實的隊友―許多英國媒體也都想表達穆斯林不適合住在歐洲，對於現存的社會秩序也是一種威脅，因此只好乾脆排斥他們的宗教，希望能藉此成功同化他們。有些報紙則不斷製造出一些報導，鼓勵大家將他們身邊的穆斯林想像成一支第五縱隊，是一群潛伏在他們之中的極端分子，不只支持恐怖主義，密謀實施「伊斯蘭法」，而且還把清真食品偷偷引入了超市裡。有些研究顯示，這種觀念廣為流傳：英國有百分之三十一的年輕人，認為穆斯林正在占領他們的家；百分之五十六認為，伊斯蘭教作為一種宗教，正在威脅西方的自由主義民主制度。

商業街上距離那裡約十分鐘腳程的地方，還有另外一座健身房，那裡的運動空間將男性和女性區分了開來；負責營運那座健身房的兩位兄弟，曾經在和家人準備去洛杉磯迪士尼樂園度假時，在機場遭到拒絕登機，而這件事情也讓他們聲名大噪。英國其中一個最受歡迎的八卦小報《每日郵報》便刊登了一張照片，裡頭是他們家在沃爾瑟姆斯托的房子，一旁的標題則寫著「你不能只是因為英國的邊境安全，是由米老鼠＊在負責管理的，就怪美國不讓這家人去迪士尼樂園玩― 如果是我，我也不會讓他們進入。」

▲阿富汗戰爭20週年之際穆斯林組織在美國軍武商雷神公司（Raytheon Technologies Corporation）前抗議。（圖／達志影像／美聯社）



《每日郵報》曾根據一個臉書帳號的連結，指控這家人是極端分子，然而事後證實那個帳號其實和他們無關。《每日郵報》最後對這家人道歉，並給予他們賠償，但仍無法彌補被他們造成的社會性傷害，也無法減少未來類似魯莽的報導再次出現。不論是八卦小報或是主流報紙，都愈來愈常針對穆斯林捏造假故事，而且又不用受罰；這類新聞總是很有賣點，而英國的自由派和保守派評論人員，自然也都響應了這些新聞。

有些學術研究曾經警告，主流媒體對穆斯林的報導正在為仇恨犯罪火上澆油，創造出一種極度敵對的社會氛圍。為什麼報紙媒體要持續使用這種報導方式呢？有些人認為，媒體妖魔化穆斯林的做法，不只反映了媒體業主的偏頗立場，對於社會組成愈來愈多元的英國的外交和國安政策，也具有決定性的影響力。二○一四年，一份從國防部流出的報告指出，政府如果想要對英國公民或其家屬的祖國進行軍事介入的話，難度會比較高。

這份報告罕見地點出，英國在實行國內穆斯林所反對的戰略政策時（比如支持美國的反恐戰爭、支持以色列占領巴勒斯坦、持續在阿富汗駐軍、對沙烏地阿拉伯利益龐大的軍售案，以及和沙烏地阿拉伯合作、導致數千平民喪生的葉門戰爭），會面臨到的情況有多複雜。

這種論點主張，媒體在英國的外交政策中具有結構性的重要地位：大眾必須相信，伊斯蘭信仰對當代英國的社會和國家安全而言都是最大的威脅。一旦穆斯林遭到妖魔化，他們就更容易壓制反對這類政策的政治力量並使其噤聲，而他們以對抗極端主義為名，在全球各地進行的侵略和軍事行動所造成的人員死傷，也就更容易去合理化。

這種信念不能只存在於抽象層面，它需要成為眾人日常生活的一部分，讓他們相信街上的穆斯林會前往迪士尼樂園，一定都是不懷好意、別有目的。八卦小報經常會想辦法將伊斯蘭教描繪成一種充滿性暴力的宗教，把聚光燈打在世界各地其實沒那麼重要、幾乎沒有英國穆斯林聽過的人物身上，然後再打上聳動的標題，像是「伊斯蘭學者說『阿拉允許穆斯林男性強暴非穆斯林女性，藉此羞辱她們』」，或是「某埃及律師說，強暴那些穿破牛仔褲的女性，是男性的『國民職責』」。

二○一七年，歐洲放送協會進行了一項調查，詢問歐洲各國公民對於本國媒體報導真實度的認知，而英國媒體在調查之中敬陪末座。即使是英國國內的調查，右翼小報也經常在可信度的排名中吊車尾，但大家還是會繼續掏錢購買他們的報紙。

★ 本文經貓頭鷹出版授權，摘自《ISIS伊斯蘭國的新娘：13名年輕女子與無法離開的寡婦之屋》。

★遠離家鄉、成為ISIS新娘的她們，怎麼也料想不到，等待自己的，竟是一次次成為寡婦的人生。