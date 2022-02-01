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弟取遊戲ID驚曝「特殊情趣」！哥一看嚇壞：下體傳來一陣惡寒

▲玩電腦。（圖／記者曾筠淇攝）

▲有些人玩線上遊戲會以當下的感情狀況來決定遊戲ID。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

網路遊戲是許多這個世代年輕人的共同回憶，而取一個響亮、特別的ID也是玩線上遊戲必經的路程。一名網友表示，他從國小就發現，弟弟總是會用自己的感情狀態來當遊戲名稱，不料近日2人又相約一起玩線上遊戲時，竟發現弟弟的ID不小心透露「特殊情趣」，讓他看了不禁「下體傳來一陣惡寒」，笑翻不少網友。

一名男網友日前在Dcard以「弟弟遊戲ID透露了一切」為題發文表示，他跟弟弟都很喜歡打電動，無論是線上遊戲或是手遊，2人從小幾乎都會一起玩，不過在取遊戲ID這件事上，兄弟倆就有很大的不同，「我通常都很隨便都是當天穿衣服的顏色+肥肥，像是紅色肥肥、綠色肥肥、帽T肥肥等。」

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▲▼工作,上班,SOHO,租屋,房客,宅男,上網,玩電腦,設計師,窗戶。（圖／Pixabay）

▲原PO從小就會跟弟弟一起玩線上遊戲。（示意圖／Pixabay）

原PO指出，弟弟雖然從來都沒跟他透露自己取ID的概念，但他從國小就發現，弟弟總是用自己的感情狀態當名字，「暗戀中就是對象的代號：三班26號、吉他社小p；熱戀中是女友喜歡的食物：紅茶歐雷微糖、淡水阿給給我愛；失戀就是：孤獨好男人、下個會更好。」所以弟弟買點數卡最常買的不是轉蛋或點裝，「通常都是買來改名字的。」

原PO提到，最近弟弟找他一起入坑《天堂2M》，而他也接受邀請一起遊玩，當時還想說，弟弟最近跟女朋友好像滿甜蜜，不知道會看到什麼粉紅泡泡的ID，結果收到交友通知後，卻看到「『踢蛋蛋魔王』向你發出交友申請」，讓他頓時下體傳來一陣惡寒，直呼「哇！沒想到我弟有這種特殊情趣阿，幫他的蛋蛋預防性上香。」

文章一曝光，馬上笑翻不少網友，紛紛留言「你弟很勇喔」、「這口味有點重，哈哈」、「你不懂，這是一種戰術，敵人看到名字瞬間下體有一股寒意，然後就會失手」、「吃早餐直接笑出來，是什麼踢蛋蛋挑戰書嗎」、「所以這次取名的概念是女友喜歡系列，替蛋蛋默哀」、「幫弟弟的弟弟QQ」、「搞不好是他女朋友出軌了想踢外遇對象的」。

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