台鐵「最美區間車」900型首起死亡事故　43人延誤一小時改搭接駁

▲台鐵EMU900型電聯車於去年4月首航。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許維寧／台北報導

根據台鐵資訊指出，今天除夕（1/31）受一名行人闖入平交道影響台鐵發生死傷事故。台鐵東部幹線自今天11時50分起，宜蘭礁溪站至四城站間南下、北上列車以西線單線行車，導致部分列車延誤，該班列車為被台鐵譽為「最美區間車」的EMU900，也是900型上路近一年來第一次發生死亡事故。

被譽為台鐵「最美區間車」的EMU900型通勤電聯車，為台鐵於2018年向韓國現代樂鐵採購的交流電用通勤型電聯車，也是台鐵史上第六款通勤電聯車，首度採用10輛固定編組。900型於2020年開始試車，但於去年4月正式上路多來狀況不斷，曾發生車門關不緊、ATP故障、車廂內漏水等硬體問題。

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今天近中午11時50分，台鐵900型區間車5450車次行經宜蘭礁溪至四城間，於瑪僯路平交道發生行人違規闖越平交道死傷事故時，也是900型上路一年多來第一次發生死亡事故。

台鐵表示，事發當下已令該區間以西線單線雙向運轉，5450次車上旅客43人則安排由4172次接駁，繼續行程。12時53分宜蘭路警所蒐證完成，13時39分由檢察官命令放行。礁溪至四城東線已經於14時05分解除封鎖， 恢復雙線正常行車。