美國佛州氣溫驟降！　政府警告：小心天降「綠鬣蜥雨」

▲美國佛州天氣異常寒冷,大批凍僵的綠鬣蜥可能會從樹上掉下來。(圖/路透)



文/中央社

美國國家氣象局今天表示,由於近日天氣異常寒冷,大批凍僵的綠鬣蜥可能會從樹上掉下來,南佛羅里達州民眾要小心提防從高處掉落的綠鬣蜥。

國家氣象局在推特發文說:「綠鬣蜥是冷血動物。當氣溫降至華氏40多度(攝氏4至9度)時,牠們的動作會變慢或是一動也不動。牠們可能會從樹上跌下來,但牠們沒死。」

根據國家氣象局,南佛羅里達州今晨氣溫降至華氏25度(攝氏-3.8度),今天高溫預計落在華氏50多度至60多度(約攝氏13度至17度)之間。

美國東北部地區昨天遭遇致命冬季風暴侵襲,導致數州宣布進入緊急狀態,迫使1400多個航班取消。

Cold-stunned iguanas fell from trees as chilly temperatures from the East Coast winter storm stretched all the way to South Florida.



The iguanas, which usually wake up with the sun's warmth, are not native to Florida and considered an invasive species. https://t.co/htqIwgtbm4 pic.twitter.com/HncVnXCnV2