美國佛州氣溫驟降！　政府警告：小心天降「綠鬣蜥雨」

▲美國佛州天氣異常寒冷，大批凍僵的綠鬣蜥可能會從樹上掉下來。（圖／路透）



文／中央社

美國國家氣象局今天表示，由於近日天氣異常寒冷，大批凍僵的綠鬣蜥可能會從樹上掉下來，南佛羅里達州民眾要小心提防從高處掉落的綠鬣蜥。

國家氣象局在推特發文說：「綠鬣蜥是冷血動物。當氣溫降至華氏40多度（攝氏4至9度）時，牠們的動作會變慢或是一動也不動。牠們可能會從樹上跌下來，但牠們沒死。」

根據國家氣象局，南佛羅里達州今晨氣溫降至華氏25度（攝氏-3.8度），今天高溫預計落在華氏50多度至60多度（約攝氏13度至17度）之間。

美國東北部地區昨天遭遇致命冬季風暴侵襲，導致數州宣布進入緊急狀態，迫使1400多個航班取消。

Cold-stunned iguanas fell from trees as chilly temperatures from the East Coast winter storm stretched all the way to South Florida.



The iguanas, which usually wake up with the sun's warmth, are not native to Florida and considered an invasive species. https://t.co/htqIwgtbm4 pic.twitter.com/HncVnXCnV2 — ABC News (@ABC) January 31, 2022

佛羅里達州棕櫚灘動物園（Palm Beach Zoo）的爬行動物專家、動物學家柯恩（Stacey Cohen）向電視台WPBF解釋「天降綠鬣蜥雨」現象。

柯恩說，牠們在低溫中進入休眠狀態，甚至全身僵硬，失去抓力，因此經常從樹上掉下來。

當氣溫回升時，大多數的綠鬣蜥就會恢復正常，但柯恩表示，零下低溫仍可能對牠們的生命構成威脅。她說，2010年的寒流導致大量綠鬣蜥死亡。

柯恩說：「酷寒低溫極可能讓牠們生命危在旦夕，因為牠們源於靠近赤道的中南美洲部分地區，那裡的氣候一向非常溫暖。」

根據佛羅里達州魚類及野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）的說法，綠鬣蜥並非佛州本土動物，而是貨船夾帶意外引入，屬外來種。牠們體重可達7.5公斤，身長超過1.5公尺。