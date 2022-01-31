除夕北台灣乾冷偏舒適　初三冷空氣＋鋒面再臨！轉濕冷探13度

▲受大陸冷氣團影響今天北台灣全天涼冷。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

今天（1/31）除夕，從昨日起受到大陸冷氣團影響加上今天清晨西半部輻射冷卻作用，平地局屬氣象站最冷出現在彰化田中僅有8.5度，台中市也出現10度低溫，嘉義市則為10.6度。但台北市中央氣象局測得今日低溫為13.4度，尚未達到12度強烈大陸冷氣團等級。

預報員劉沛滕表示，今天清晨冷空氣最強，新竹到台南局部地區都出現10度以下低溫，白天仍受到冷空氣影響，尤其北部道宜花整天還是偏冷，高溫約在16至19度左右；中南部和台東地區受太陽照射影響可稍微回溫，高溫則可來到20至23度，感受上較為舒適。今天水氣也較昨日少，雖然迎風面基隆北海岸、大台北山區、東北部仍有局部降雨機會，北部和東半部雲量偏多偶爾飄雨，但中南部可恢復多雲到晴的天氣。

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劉沛滕說，該波冷空氣預計要到年初一、初二（2/1、2/2）期間會減弱，但早晚仍偏冷，尤其中南部部分地區低溫仍可來到14度左右，但白天起高溫隨即回升，明天北部高溫可來到18度、中南部更溫暖高溫可回升至20至24度，還需留意日夜溫差。但受華南雲雨區東移影響，年初一中部以北、東半部、南部山區有局部短暫雨，初二北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨發生。

劉沛滕分析，預計年初三（2/3）鋒面通過且再有一波冷空氣南下影響台灣，受鋒面影響降雨較為全面，中部以北、東半部、南部山區都有局部短暫雨發生，且預計下一波冷空氣同樣上看大陸冷氣團等級。

劉沛滕指出，最冷的時間點則在初四、初五（2/4、2/5），北部和東北部天氣較冷，期間北部、中部低溫僅有13至15度；北部白天高溫也僅有17至19度，中部稍回暖高溫則在21至24度。南部低溫14至16度，高溫則在23至26度；東部低溫16至18度，高溫18至22度。預計要到年初六冷空氣才會減弱回溫。