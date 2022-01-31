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「長年菜」南北大不同！網封「倒掉菜」...台南高雄卻是「吃這1味」

台南、高雄及屏東等地區的「長年菜」，通常會特別準備比較小株的帶根菠菜，在料理時須整株下鍋，吃的時候也不能切斷，必須一口將整株吃下。（東方IC）

▲台南、高雄及屏東等地區的「長年菜」，是用帶根菠菜整株下鍋，吃的時候也不能切斷，必須一口將整株吃下。（東方IC）

圖文／鏡週刊

除夕夜圍爐被視為農曆新年最重要的習俗，桌上每道年菜也都代表各種不同祝福的涵義，尤其是「長年菜」具有長壽的含意，家家戶戶幾乎都會準備這一道菜，不過台灣南北部所準備的主要食材卻大不相同，北部及東部大多都會使用芥菜（又名刈菜），南部則是以帶根的菠菜為主。

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多數家庭在除夕夜圍爐時，大多都會特地準備「長年菜」，不過南北除了使用食材不同外，背後所代表的典故也有所差異。北部及東部大多選用芥菜，因它的葉片在各種蔬菜中特別大片，有象徵長命百歲。另外，根據《農業知識入口網》介紹，芥菜別名又稱為「長年菜」，由於入口帶苦，但吃後卻有甘美的味道，也有象徵苦盡甘來的意思。

因芥菜帶有苦味，被不少人視為最討厭的年菜之一，今年1月初就有網友在《爆廢公社》po文指出，「要過年了，家裡每年都會煮一鍋這種菜，然後最後在原封不動的倒掉…我稱它為『倒掉菜』」。不少網友也認同留言，「長年菜比萊豬更可惡」、「這菜的味道又辛又苦，根本不應該在過年吃的」、「明明就很苦，偏偏要說甜，加了干貝還是一樣難吃」。

至於台南、高雄及屏東等地區，「長年菜」則會特別準備比較小株的帶根菠菜，在料理時須整株下鍋，吃的時候也不能切斷，必須一口將整株吃下，象徵長壽的意思。而連橫撰寫的《台灣通史》中也曾記載，「菠薐：種出西域頗陵國，誤為菠薐，或稱赤根菜，台南謂之長年菜，以度歲須食之也。」


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