「長年菜」南北大不同！網封「倒掉菜」...台南高雄卻是「吃這1味」

恭喜林志玲誕下男娃!她除夕早上在臉書上傳一張一家三口手牽手的照片寫道,「Thank you for coming into our family.終於、終於等到小天使誕生到我們家」,據悉,她生下的是兒子,選在一早公布,也是貼心的希望不打擾到兩岸媒體晚上跟家人吃年夜飯。