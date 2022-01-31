天生「財運旺到爆」3生肖！花錢如流水…財庫依然賺飽飽

▲賺大錢是許多人的夢想。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

過了今（1／31）天虎年就要來了，許多人都會關心自己的生肖，在新的一年會不會有好的運勢，尤其在不景氣的年代，大家都希望荷包滿滿、財運亨通。運勢命理網站「十二生肖運程命理」就分析，生肖屬雞、猴、虎的人，雖然花錢如流水，但這三個生肖也很會賺錢，財庫即便愛花錢，卻越來越豐盈，不需為經濟煩惱。

1、生肖雞

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屬雞的人往往出身於不錯的家庭，自小就過著無憂無慮的生活，且天生偏財運就比較旺，手頭一直都非常寬裕，因此花錢總是大手大腳。且屬雞人通常人脈比較廣，遇到貴人的機率特別高，加上賺錢輕鬆，整體生活花得多、賺得也多，過著令人羨慕的日子。

2、生肖猴

屬猴人不太擅長理財，常把錢花在無用的地方，他們雖然想要改掉花錢如流水的壞習慣，但每次還是不經思考就掏出錢包，總是花了許多冤枉錢。屬猴人雖然花得多，不過也很會賺，加上命中多帶財庫，再加上他們頭腦聰明，創造力強，工作能力佳，賺大錢對他們來說不是難事。

3.生肖虎

屬虎人個性海派，不會斤斤計較，每次只要跟朋友聚餐，結帳總是搶第一，再加上他們捨得花錢在自己身上，喜歡就買，算是非常敗家。但也因為他們講義氣，身邊的人總是義氣相挺，無論是上班族或創業者，在都能得到身邊許多人的幫助總有源源不絕的財富找上門。

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