　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天生「財運旺到爆」3生肖！花錢如流水…財庫依然賺飽飽

賺大錢是許多人的夢想。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲賺大錢是許多人的夢想。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

過了今（1／31）天虎年就要來了，許多人都會關心自己的生肖，在新的一年會不會有好的運勢，尤其在不景氣的年代，大家都希望荷包滿滿、財運亨通。運勢命理網站「十二生肖運程命理」就分析，生肖屬雞、猴、虎的人，雖然花錢如流水，但這三個生肖也很會賺錢，財庫即便愛花錢，卻越來越豐盈，不需為經濟煩惱。

1、生肖雞

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬雞的人往往出身於不錯的家庭，自小就過著無憂無慮的生活，且天生偏財運就比較旺，手頭一直都非常寬裕，因此花錢總是大手大腳。且屬雞人通常人脈比較廣，遇到貴人的機率特別高，加上賺錢輕鬆，整體生活花得多、賺得也多，過著令人羨慕的日子。

2、生肖猴

屬猴人不太擅長理財，常把錢花在無用的地方，他們雖然想要改掉花錢如流水的壞習慣，但每次還是不經思考就掏出錢包，總是花了許多冤枉錢。屬猴人雖然花得多，不過也很會賺，加上命中多帶財庫，再加上他們頭腦聰明，創造力強，工作能力佳，賺大錢對他們來說不是難事。

3.生肖虎

屬虎人個性海派，不會斤斤計較，每次只要跟朋友聚餐，結帳總是搶第一，再加上他們捨得花錢在自己身上，喜歡就買，算是非常敗家。但也因為他們講義氣，身邊的人總是義氣相挺，無論是上班族或創業者，在都能得到身邊許多人的幫助總有源源不絕的財富找上門。

延伸閱讀
朋友生日請客事後竟討錢　她PO網討拍因「這兩字」反遭酸
尾牙獎品自己寫…蔡阿嘎「暖心1舉動」送出30天有薪假　粉絲感動：淚直接噴
第21期疫苗預約「下午4點」截止　北車隨到隨打BNT今最後一天

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
國道小車「神龍擺尾」閃貨車　超神反應網狂讚：有神快拜
睡前看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎質問　她崩潰說出真相
獨／紅包惹爆哭！幼兒園217師生隔離過年　住防疫旅館親曝心情
過年沒辦法團圓！防疫旅館除夕夜暖送年夜飯　桃園女見菜色嗨了
生完孩拒恩愛！老公忍1年「脫褲子硬上」妻氣離婚　網戰翻
快訊／新北民宅火災「橘光沖天」　2樓全面燃燒火勢猛烈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天生「財運旺到爆」3生肖！花錢如流水…財庫依然賺飽飽

獨／紅包惹爆哭！大寮幼兒園217師生隔離過年　住防疫旅館親曝心情

過年沒辦法團圓！防疫旅館除夕夜暖送年夜飯…桃園女見菜色超開心

瑪法達12星座財運曝　4星座虎年實踐財富自由　

為了「1盤花枝」吵架！婆婆除夕離家出走　人妻崩潰：在搞什麼啦

學起來！虎年吉祥話不「馬虎」　說錯NG糗大了

屁股裂開了！辣模％％傳來「吱吱聲」　醫曝關鍵：太激烈

公幼老師嫌薪水少「等15年才破百」　網一看怒：私立才哭吧

台鐵「春節加班車」也有EMU3000！不賣站票、禁刷電子票搭乘

24歲母胎單身…喊「好想交女友」看到情侶會心酸　網見條件搖頭了

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

KIMIKO嘴超甜得婆婆疼「家事老公一手包」　「砸8位數申請專利遭仿冒」他：妳人生我來顧！

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

天生「財運旺到爆」3生肖！花錢如流水…財庫依然賺飽飽

獨／紅包惹爆哭！大寮幼兒園217師生隔離過年　住防疫旅館親曝心情

過年沒辦法團圓！防疫旅館除夕夜暖送年夜飯…桃園女見菜色超開心

瑪法達12星座財運曝　4星座虎年實踐財富自由　

為了「1盤花枝」吵架！婆婆除夕離家出走　人妻崩潰：在搞什麼啦

學起來！虎年吉祥話不「馬虎」　說錯NG糗大了

屁股裂開了！辣模％％傳來「吱吱聲」　醫曝關鍵：太激烈

公幼老師嫌薪水少「等15年才破百」　網一看怒：私立才哭吧

台鐵「春節加班車」也有EMU3000！不賣站票、禁刷電子票搭乘

24歲母胎單身…喊「好想交女友」看到情侶會心酸　網見條件搖頭了

墾丁新玩法！看耗資千萬魔術大秀　再逛全新7000坪商場+錢櫃嗨唱

與新住民一同賀新春　徐國勇秀印尼語祝賀新年快樂

鄰居毛孩深夜狂吠！她氣到拿「2把菜刀」要輸贏　鏗鏘1聲下場慘了

信飛也中鏢！　VIVIZ「全員3人都確診新冠」…9天後出道計畫恐生變

4名「女神級新手辣媽」身材不科學！減肥法曝光　王思佳產後1月剷肉9kg

首購買房遇「反弓煞+抬轎屋」…他好奇該考慮風水？網給建議了

電動機車「專人幫換電池」突破疫情創新局！光陽今年再衝2000站

沙灘版麥田圈現蹤！　錐狀物「密集隆起」真相曝光

過年約吃鍋！精選高雄超強30家鍋物一次看　共鍋、個人鍋通通有

天生「財運旺到爆」3生肖！花錢如流水…財庫依然賺飽飽

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

免費拿「888元農遊券」機會來了！

10多歲男童回高雄確診！台中搭車返鄉足跡曝　他去漢神巨蛋

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

高雄疫情燒不停！本土＋9　20處足跡曝：全聯、家樂福

年輕男染疫猝逝「家人再聚只剩骨灰」　護理師淚：本來好好的

快訊／今本土17例　38例境外！

高雄狂降8°C全台慘白！15縣市冰凍警報

拋丟垃圾暴打清潔隊員骨折噴血

生完孩拒恩愛！夫忍1年「脫褲硬上」妻氣離婚

新竹動物園猩猩發狂！抓山羌狠甩砸地

快訊／盧秀燕急召會議公布足跡史

今本土+17！10多歲男發燒確診「感染源不明」

更多熱門

相關新聞

為了1盤花枝！婆婆除夕離家出走...人妻崩潰

為了1盤花枝！婆婆除夕離家出走...人妻崩潰

除夕是一家團圓的日子，但1名女網友卻發文透露，婆婆與公公因小事大吵一架後，婆婆竟然開車離家出走，公公也氣得直喊要離婚，讓好好的農曆佳節徹底變調，也令回婆家過年的女網友崩潰，「除夕耶，到底在搞什麼啦！」

虎年「4生肖犯太歲」　化解方式大公開

虎年「4生肖犯太歲」　化解方式大公開

「這生肖」快買威力彩！台彩統計掛保證易中獎

「這生肖」快買威力彩！台彩統計掛保證易中獎

菜鳥妹領24K「孝親費1萬」！她想降5000遭母臭罵

菜鳥妹領24K「孝親費1萬」！她想降5000遭母臭罵

辦婚禮「長輩喊開100桌」！準新郎無奈

辦婚禮「長輩喊開100桌」！準新郎無奈

關鍵字：

周刊王生肖十二生肖運程命理

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

林志玲「懷孕還超美」模樣曝光！IG藏肚半年

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

林志玲寶寶性別曝光了！「1個表情符號洩密」

林志玲當媽「3個月前早洩密」！連2天曖昧發文

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

免費拿「888元農遊券」機會來了！

林志玲生子激動哭了！親回應祝福「終於盼來」

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

張韶涵也登春晚卻沒人嘴！鄉民揭關鍵

更多

最夯影音

更多
野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網
廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面