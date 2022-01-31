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社會 社會焦點 保障人權

32吋行李箱塞滿「上萬鋁罐拉環」　熱血空姐超狂做公益

記者游宗樺／新北報導

空姐楊孝仙不但熱心公益，擔任救護志工外，還有一種「特別的」助人大法，竟是來自於小小的鋁罐拉環。由於泰國有許多人負擔不起要價高昂的義肢，當地的慈善團體為此發起勸募，藉著回收鋁罐上的拉環，融化作為義肢材料。為此，楊孝仙發起搜集拉環活動，除了將飛機上的廢棄拉環回收，還將消防分隊可見的鋁罐拉環也都收起來，最多時甚至曾蒐集滿2個32寸行李箱的拉環。

▲▼空姐楊孝仙擔任救護志工，並投身多項公益。（圖／記者游宗樺攝）

▲楊孝仙搜集許多鋁罐拉環，捐贈給泰國當地的慈善機構。（圖／楊孝仙提供）

楊孝仙表示，多年前在一次航班上，看到空服同事在廚房蹲地不知道忙什麼，細問之下，得知她在搜集這些飲料鋁罐的拉環，送到泰國可以幫助人做義肢，受到啟發的她便開啟了搜集拉環之路，開始在飛機搜羅各種飲料罐拉環外，也會跟身邊的親朋好友宣傳這一項公益活動，一起搜集拉環。

▲熱愛戶外運動的她，除了有初級救護員執照，也擁有潛水相關證照。（圖／楊孝仙提供）

▲熱愛戶外運動的她，除了有初級救護員執照，也擁有潛水相關證照。（圖／楊孝仙提供）

楊孝仙搜集拉環的事情在當時上了新聞報導，台中某國小的老師看到新聞後，認同這一個做法，主動聯絡楊孝仙表示要倡導全班小朋友一起搜集拉環，經過一段時間努力後，蒐集到約1萬多個拉環，楊孝仙還帶著小禮物和卡片特地過去，表達心中滿滿的感謝。

楊孝仙笑說，最多時曾蒐集到32吋的行李箱塞著滿滿的鋁罐拉環，還這樣入境泰國2次，還好當地海關知道有這項公益活動，並沒有被特別的檢查或刁難。現在在新店擔任救護志工的她，除了保持搜集鋁罐拉環的習慣外，也會與隊上的學長姐分享這些經驗，讓公益活動能綿延不斷。

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