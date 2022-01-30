空姐化身救護天使　楊孝仙：家人給的愛「多到滿出來」

記者游宗樺／新北報導

新北市消防局2022年月曆正妹楊孝仙，在新店安和分隊擔任救護志工，正職是空姐的她，從小熱衷參與各種公益活動，一度想加入義消行列，最後因緣際會下，投入救護志工，隨著救護車四處出勤。當被問及為何選擇到消防隊做志工，楊孝仙笑說，因為能做的不多，當能做的時候就盡量付出。

▲楊孝仙擔任新店安和分隊的救護志工，並成為2022年的月曆封面人物。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲熱愛戶外運動的她，除了有初級救護員執照，也擁有潛水相關證照。（圖／楊孝仙提供）

從小生長在充滿愛的家庭中，楊孝仙從小喜歡幫助別人，從育幼院、喜憨兒基金會之類的地方當志工或到偏鄉做教學，楊孝仙說，「感受到我的家人、朋友都很愛我，讓我感受到滿滿的愛，愛多到滿出來可以分享出去，所以想嘗試各種志工，覺得擔任救護志工『我還行！』」，認為這還在自己能力所及的範圍，而安和分隊是特搜分隊跟專責救護分隊，在這裡可以學到很多東西。

楊孝仙表示，每次看新聞時，遇到重大災難都有很多民間團體出手幫忙，所以一開始想要當義消，但是身邊沒有這樣的人，不知道該從何開始，所以因緣際會下到住家附近的分隊，經學長推薦後，轉做救護志工，並考取初級救護員的執照。在這過程她發現，其實當消防志工很容易，只要大方走進分隊報名「有心於此的朋友不要害羞，趕快去報名！」。

對於此次的月曆拍攝，楊孝仙提到，身邊的人都說照片把自己拍得「很專業」，但是自己其實認為救護志工應該是要帶點溫度，多點對於病患的同情心跟耐心，覺得照片看起來太過專業，反而少了點人的溫度，覺得有點可惜。