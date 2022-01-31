垃圾場成最美花園全靠她！護理妹子們高度肯定　72歲婦獲奉獻獎

▲王慧娥奶奶平日整理「植享幸福療癒花園」中的花花草草。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

72歲的王慧娥是輔英科大樂齡大學的首屆學員，畢業後受邀回校擔任導師，協助班級經營與管理，期間成立植享園丁志工隊，3年多來服務近3千小時，榮獲教育部第五屆樂齡教育奉獻獎-志工奉獻獎。校長顧志遠表示，王慧娥與同儕將原本垃圾場改造成最美花園，實踐活到老、學到老的精神，證明「學習無年限」。

「歡喜做、甘願受」是王慧娥的座右銘。平常喜歡烹飪和盆栽的王慧娥，將輔英第三教學大樓原本的垃圾場，打造成全校最美的「植享幸福療癒花園」，高雄市長陳其邁都曾造訪。

▲72歲的王慧娥奶奶(中)榮獲教育部第五屆樂齡教育奉獻獎。（圖／記者吳世龍翻攝）

高齡全程照顧人才培育中心主任程紋貞表示，王慧娥是一位以實際行動支持高齡終身學習的智慧長者，成立植享園丁志工隊，每天排班負責花園維護，自己全年無休，每天早上八點前到校，至少花費四、五小時在花園裡澆水、拔草、施肥。

程紋貞指出，王慧娥近三年志工時間達2960小時，非常驚人，且學習不歇，參加初階長照安寧志工培訓課程、樂齡代間活力營、活到老演到老-標準個案演員訓練班等，足堪終身學習最佳示範者。