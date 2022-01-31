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解密詐騙集團A錢手法　正妹警官曝「3大伎倆」

記者張君豪／台北報導

刑事局偵查科偵查員魏愷嫻表示，假投資都是歷年來詐騙造成財損金額最高的、手法都透過YOUTUBE、臉書、IG等社群通路上，標榜「穩賺不賠」、「保本保息」、「一夜致富」宣傳手法，民眾一開始因想賺錢欲求，看訊息後多遭歹徒私加LINE等通訊軟體聯絡，之後就掉入詐騙陷阱。

▲刑事局預防科偵查員魏愷嫻說明常見詐騙手法，呼籲民眾切莫上當。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局預防科偵查員魏愷嫻說明常見詐騙手法，呼籲民眾切莫上當。（圖／記者張君豪攝）

尤其近年疫情警戒下，民眾宅在家日常生活不便，導致全台假投資案件量大幅攀升，並有與「假交友」詐騙手法結合趨勢。魏愷嫻列舉例：基隆市一名王姓老翁（70歲、退休族）日前在家滑手機發現一位面貌高雅、氣質出眾的美女「小玲」忽然加他好友，開始照三餐問候王翁並迅速以「哥哥」、「妹妹」相稱，在LINE上互相傳情。

▲刑事局預防科偵查員魏愷嫻說明常見詐騙手法，呼籲民眾切莫上當。（圖／記者張君豪攝）▲刑事局預防科偵查員魏愷嫻說明常見詐騙手法，呼籲民眾切莫上當。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局預防科偵查員魏愷嫻說明常見詐騙手法，圖為投資詐騙常見的歹徒佯裝美女攀談手法。（圖／記者張君豪翻攝）

「小玲」向王翁誆稱自己投入「某某國際」理財平台、聲稱當初只投入本金新台幣10萬現在可以月收7、8萬。王男乍聽覺得大有賺頭，以「室內裝修」為由，多次到不同銀行臨櫃匯款，前後共匯出200餘萬元，後來因熱心銀行員追問，報請警方處理，王翁才知道被騙，原來網妹的噓寒問暖竟是詐騙集團坑錢手法。

魏靜嫻並指出，「解除分期付款」也是常見詐騙集團手法；民眾上網購物、肇因部分網站資安防護措施不足，致歹徒駭入資料庫盜取民眾個資與交易資料，再竄改來電號碼，冒充客服及銀行人員，謊稱交易被誤設連續扣款，進而求民眾操作ATM、網銀「解除分期付款」詐財。

高雄市有名林姓女教師，日前接到假冒網路書店客服人員的詐騙電話，歹徒誆稱帳務系統發生錯誤，將她誤設「高級VIP會員」，將自動刷卡新臺幣5萬元購書，表示會通知銀行取消交易。

之後詐騙集團分飾多角、再由另名自稱銀行襄理來電，要求女教師先匯款5800元進行「系統設定」女教師匯款後，發現對方確實有將5800元如數歸還，被害人自此卸下心防，多次依照對方要求再匯出5萬元，不料對方堅稱沒收到，多次要求重匯，女教師連續匯款後歹徒失聯，被害人撥打165專線才遭詐騙、匯款損失達20萬元。

魏愷嫻分析詐騙集團手法發現，近年歹徒還會趁東京奧運、及其他熱門活動推出搭「時事熱潮」相關周邊商品詐騙，例如東奥賽事期間，台中市一名陳姓男子透過臉書粉專看到網友貼文販售時下最夯的「美德醫療X中華奧會」聯名口罩，廣告聲稱該款口罩是「中華代表團指定口罩」、「買一送二」、「現貨秒殺」，並附上賣場短網址，陳男在賣場訂購售價新臺幣1098元入口罩一組，等到超商取貨時，發現竟花千餘元買到一盒陽春口罩，驚覺遭詐騙，憤而報警求助。

刑事局表示，民眾遭遇投資邀約或來電要求解除分期，幾乎「百分之百都是詐騙」，雖經多年宣導，近期民眾遭詐騙趨勢仍有增無減，呼籲民眾若有接到可疑來電，可撥打110或者165反詐騙專線求助。

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