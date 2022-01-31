虎年4星座當心「大事」！天秤座恐遭詐騙　命理專家曝解方

記者崔子柔／綜合報導

面對虎年到來，每個星座的新年運勢各有不同，命理專家小孟老師就提醒，今（2022）年有4個星座需要特別注意，可能會有措手不及的狀況發生，導致升職、財路受到影響。

「清水孟國際塔羅連鎖」在YouTube發布影片分享：

一、牡羊座「小人變多，捲入紛爭」

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今年木星運行到牡羊座本命宮位，牡羊座會發現自己常常捲入紛爭，或是莫名引起小人不滿，導致工作合約處理不順，或是同業在背後說三道四，嚴重的話可能引起官司糾紛。

二、天蠍座「血壓上升，呼吸不順」

今年木星逆行天蠍座二宮位，會明顯感覺到血壓不斷上升，導致心情急躁，建議在冬天睡覺時不要緊閉門窗，並避免強度過高的運動。

.▲天秤座今年要留意網路詐騙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



三、天秤座「防範詐騙，數位金融」

今年第一季水逆衝擊到天秤座本命宮位，有被詐騙的危機，應特別提防家中天秤座長者掉入金融騙局，若有新認識的對象，也要當心碰上「桃花劫」。

四、金牛座「跌倒摔倒，當心意外」

今年天王星逆行進入金牛座本命宮位，要特別小心跌倒、摔倒的意外發生，或是常有突發事故，像是騎車、開車時經過大坑洞等，上路時必得減慢速度。

小孟老師提醒，想改運的話可以在家門口45度的地方，放上黃色的東西，並於物品上再放上糯米，因為老虎是黃色的，可以減緩今年的煞氣，若要更換黃色物品時，則可將糯米往屋外灑，排出不好的晦氣。