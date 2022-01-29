　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

結婚28年被婆婆控制「喜帖只能印算命名」　2寶媽崩潰：想跳下去

結婚28年被婆婆控制「喜帖只能印算命名」　2寶媽罹憂鬱症崩潰：想跳下去

▲女子結婚後，受到婆婆瘋狂控制。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

婆媳問題永遠吵不停！一名52歲女子結婚28年，育有2個小孩，期間受到婆婆的瘋狂控制，食衣住行全都被干涉，讓她罹患憂鬱症，直到先生3年前因病過世，她才終於醒悟，開始拿回自主權，直到現在終於找回快樂的自己。

女子接受《鏡週刊》採訪，透露和先生在大學時相戀，對方會將交往的每個細節，都會向媽媽報告，她以為這是正常的，沒想到結婚後才是一連串噩夢的開始，生活起居都被婆婆荒唐控制。從喜帖開始，上頭印的是婆婆請算命合的名字，而公婆全家也叫她這個名字，而且婆婆不准她工作，先生的薪轉戶、夫妻存款、她的身分證、駕照、銀行帳戶等，全交給婆婆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只如此，女子無奈表示，夫妻倆結婚後的新家，床單是婆婆挑的，蜜月旅行的全程護照和旅費也全由婆婆發配；婆婆還會每周檢查房間廁所角落是否乾淨，看到廚房油量未減，就會質問她是不是沒煮，連全家每周上餐廳吃的菜色也是婆婆挑選。

結婚28年被婆婆控制「喜帖只能印算命名」　2寶媽罹憂鬱症崩潰：想跳下去

▲女子直到先生過世後，才開始找回自我。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

女子長年累積壓力，罹患嚴重的憂鬱症，一度出現輕生念頭，站在陽台想跳下去。好在，經過9個月治療慢慢好轉，但後來先生過世後，她開始拿回自主權，一開始決定不回公婆家吃年夜飯，還有去年報稅婆婆奪命連環Call，要她把所有明細講清楚，但是她不接電話，更刪掉婆婆的LINE，「我覺得我已經50幾歲，妳還要像一個小孩管我」。

女子今年過年自己在家過，透露理想的年夜飯菜單是冷凍高麗菜水餃，還有餐後滿滿的零食飲料，至於看到別人曬全家福、滿桌的菜是否會羨慕？她秒答不會：「我好高興，我終於是我自己」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
 

延伸閱讀
黃曉明baby官宣離婚才1天「秒清空彼此微博」不演了　網虧翻：連家人都做不成？
熊熊昔過年拜地基主「誤踩1禁忌」　慘摔掛急診
女兒接連出嫁　吳宗憲吐真心話…Sandy完婚後馬上飛美國

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
隱藏「台版好市多」600坪大賣場直擊　零食飲料價超狂
區間測速上路！　新北「3路段」抓到120↑違規
花780抽到房子！　他選拿現金「百萬大紅包」入袋
圖輯／Sandy「11張高清婚紗」曝光！　老公帥臉放送
信義女確診Ct值16　感染源不明！北市急發400封細胞簡訊
Sandy婚禮「紅包價碼曝光」！　他揭驚人數字：人生最大包

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直擊高雄隱藏「台版好市多」600坪大賣場　零食飲料價格超狂

結婚28年被婆婆控制「喜帖只能印算命名」　2寶媽崩潰：想跳下去

春節連假首日蘇花全線順暢　交通量較去年減少約1成

花780抽中彰化青年住宅！幸運男選擇現金　112.5萬大紅包入袋

討厭老闆說「年終難發」！他怨賺錢就安靜：沒賺就在哭　網戰翻

聽障咖啡師的冠軍之路！一杯咖啡成人生轉捩點　 憶嚴父教育淚崩「長大後才懂」

足跡重疊就被送防疫旅館　陳時中：隔離地點可以再討論

移工帶女友「做睫毛3小時」雙雙確診！感染源與錢都傳播鏈有關　

加完班一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了：愛情婚後再培養！網罵爆

從小「抽屜就被翻」！他無奈沒隱私...遭媽嗆：見不得人嗎？

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

直擊高雄隱藏「台版好市多」600坪大賣場　零食飲料價格超狂

結婚28年被婆婆控制「喜帖只能印算命名」　2寶媽崩潰：想跳下去

春節連假首日蘇花全線順暢　交通量較去年減少約1成

花780抽中彰化青年住宅！幸運男選擇現金　112.5萬大紅包入袋

討厭老闆說「年終難發」！他怨賺錢就安靜：沒賺就在哭　網戰翻

聽障咖啡師的冠軍之路！一杯咖啡成人生轉捩點　 憶嚴父教育淚崩「長大後才懂」

足跡重疊就被送防疫旅館　陳時中：隔離地點可以再討論

移工帶女友「做睫毛3小時」雙雙確診！感染源與錢都傳播鏈有關　

加完班一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了：愛情婚後再培養！網罵爆

從小「抽屜就被翻」！他無奈沒隱私...遭媽嗆：見不得人嗎？

賴清德出訪搶2024先機？　侯友宜：做好自己角色最重要

3色漸層森林！六甲落羽松季開幕　附近還有多種花海景觀

別忘記加30元！北市計程車春節加成15天　照表再另收費

北市春節「小年夜照常收垃圾」　初一至初三「停收3天」

見停車格「雙黃線迴轉」！害2機車追撞送醫　衰騎士酒測值0.42

俄羅斯調派「血漿」到烏克蘭邊境！　美官員：發動戰事的重要指標

重案回顧／逆子37刀弒母剁頭！「血跡噴四壁」　轉身丟下12樓中庭

緊張！12萬俄軍壓境烏克蘭　行政院：待命隨時啟動股匯市應變機制

燒酒蝦火焰秀太帥！高雄澎派系火鍋　必吃「石頭」煮剝皮辣椒雞鍋

SpeXial「9年捧紅12天菜」⋯成員單飛近況曝光！　攻占主持、戲劇圈

西門町街頭遇舞團快閃表演　紅衣阿姨舞魂上身亂入尬舞

生活熱門新聞

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

曾為年夜飯吵到想離婚　蕭彤雯再婚8年不再搶上除夕班

中山女高生淚求留台　鄉民提2疑點

今本土+15！大同染疫2員工感染源不明

即／桃園最新9處足跡！

疑有確診者足跡！高雄一處菜市場周邊廣播：民眾快來篩檢

即／高雄確診者停機車遭傳染　衛生局：僅接觸2分鐘

他要求車貸刪電話　被嗆把手機丟掉更快

連假首日「5縣市豪大雨特報」　小年夜越晚越冷

即／桃園20處足跡！

更多熱門

相關新聞

初二不給回娘家！　媳委屈：小姑卻可以

初二不給回娘家！　媳委屈：小姑卻可以

「初二回娘家」是眾所皆知的習俗，不過就有一名女網友表示，她今年第一次去婆家過年，怎料對方一知道她初二要回娘家，就百般阻攔，一下說她爸媽有姊姊陪，一下又說自己把她當女兒疼，「真的很噁心、很想吐！」貼文引發討論，不少網友回應，「硬起來！想做什麼就去做」、「自私的人，你照樣要初二回娘家」。

千萬毋湯！虎年應景擺飾「威力驚人」　絕對不可擺在家中兩位置

千萬毋湯！虎年應景擺飾「威力驚人」　絕對不可擺在家中兩位置

大掃除「這3區」沒掃乾淨　變壞運

大掃除「這3區」沒掃乾淨　變壞運

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

回娘家吃年夜飯「公婆嗆離婚」　律師神分析

回娘家吃年夜飯「公婆嗆離婚」　律師神分析

關鍵字：

周刊王婆媳婆婆2寶媽結婚喜帖算命

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

吳姍儒婚宴會場曝光！　超正4伴娘出場

4場世紀婚禮全離了！他最慘「結到快破產」

吳姍儒披絕美白紗登場！吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒證婚儀式美炸！老公激動爆哭「真面目曝光」

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

AV片商開鉅額要「青青轉戰成人圈」導演：台灣首位偶像女優

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

吳姍儒草原婚紗照曝光！激帥老公緊牽小手

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面