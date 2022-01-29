結婚28年被婆婆控制「喜帖只能印算命名」　2寶媽崩潰：想跳下去

▲女子結婚後，受到婆婆瘋狂控制。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

婆媳問題永遠吵不停！一名52歲女子結婚28年，育有2個小孩，期間受到婆婆的瘋狂控制，食衣住行全都被干涉，讓她罹患憂鬱症，直到先生3年前因病過世，她才終於醒悟，開始拿回自主權，直到現在終於找回快樂的自己。

女子接受《鏡週刊》採訪，透露和先生在大學時相戀，對方會將交往的每個細節，都會向媽媽報告，她以為這是正常的，沒想到結婚後才是一連串噩夢的開始，生活起居都被婆婆荒唐控制。從喜帖開始，上頭印的是婆婆請算命合的名字，而公婆全家也叫她這個名字，而且婆婆不准她工作，先生的薪轉戶、夫妻存款、她的身分證、駕照、銀行帳戶等，全交給婆婆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只如此，女子無奈表示，夫妻倆結婚後的新家，床單是婆婆挑的，蜜月旅行的全程護照和旅費也全由婆婆發配；婆婆還會每周檢查房間廁所角落是否乾淨，看到廚房油量未減，就會質問她是不是沒煮，連全家每周上餐廳吃的菜色也是婆婆挑選。

▲女子直到先生過世後，才開始找回自我。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

女子長年累積壓力，罹患嚴重的憂鬱症，一度出現輕生念頭，站在陽台想跳下去。好在，經過9個月治療慢慢好轉，但後來先生過世後，她開始拿回自主權，一開始決定不回公婆家吃年夜飯，還有去年報稅婆婆奪命連環Call，要她把所有明細講清楚，但是她不接電話，更刪掉婆婆的LINE，「我覺得我已經50幾歲，妳還要像一個小孩管我」。

女子今年過年自己在家過，透露理想的年夜飯菜單是冷凍高麗菜水餃，還有餐後滿滿的零食飲料，至於看到別人曬全家福、滿桌的菜是否會羨慕？她秒答不會：「我好高興，我終於是我自己」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



延伸閱讀

▸ 黃曉明baby官宣離婚才1天「秒清空彼此微博」不演了 網虧翻：連家人都做不成？

▸ 熊熊昔過年拜地基主「誤踩1禁忌」 慘摔掛急診

▸ 女兒接連出嫁 吳宗憲吐真心話…Sandy完婚後馬上飛美國