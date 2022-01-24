3天百人染疫！亞旭、鴻佰均設電子圍籬　將採檢3次挑戰清零

▲鄭文燦表示，亞旭電腦、鴻佰科技均設電子圍籬，視採檢結果判斷是否解除隔離。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦24日於市府防疫專案會議表示，遠雄自貿港區清零計畫，今日針對貨運站共約4,500人採檢，目前確診率較高的2家公司分別為亞旭電腦、鴻佰科技，全體員工均設電子圍籬，並居家隔離3天，同住家人亦改採自主健康管理，前進指揮所會依照未來兩天採檢結果，判斷是否解除隔離。

鄭市長指出，遠雄自貿港區清零計畫分作園區與社區防線兩大部分，其中園區清零是一大挑戰，包括加值園區3,000人、貨運站4,500人，後續還有派遣員工、維修廠商、往來客戶、物流車隊司機、報關行、貨運承攬業者等都將陸續採檢。此外，園區32個單位目前均停工，若無經過許可，不得自行復工，整個園區清零計畫預計採檢3次、確保安全無虞後才得復工。

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考量未來幾天仍是風險期，社區將持續擴大採檢，也希望有足跡重疊的民眾都能前往採檢，因此除了目前11個社區採檢站外，桃園區公所將再找2處空間作為社區採檢站的預備地點，大湳八德綜合大樓也會進行設置採檢站的準備工作。

亞旭電腦群聚感染事件經過3天採檢匡列，目前共100位確診，包括69位外籍移工、31 位本國籍勞工，今日將由衛福部桃園醫院、敏盛醫院在園區設置採檢站，由遠雄自貿港區負責場地管理。