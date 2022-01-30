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社會 社會焦點 保障人權

竹山紫南宮停發錢母！他硬要土地公保庇　先偷5大袋還過香爐

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林男從廟內辦公室偷取錢母 。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣竹山紫南宮受到疫情影響，取消大年初一發放錢母活動，但1名雲林縣林姓男子27日白天趁著廟方人員忙碌時，竟涉嫌闖進廟內會客室將5個裝有錢母的袋子竊走，還光明正大拿到主殿過火爐。事後廟方發現錢母數量短少，經調閱監視器才發現林男行徑，趕緊報案，警方迅速掌握林男身分，訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

廟方表示，廟內將預留送禮的數套金銀錢母放在會客室，27日林男趁著借還金香客眾多時，偷偷闖進會客室將5袋錢母拿走，當時保全人員以為他是來拿取錢母的信眾，事後廟務人員清點數量時發現不對，調閱監視器後才發現是小偷光顧。

監視器畫面顯示，林男鬼鬼祟祟地從辦公室拎了數個放有錢母的袋子出來，隨後又到主殿將錢母過香爐，非常大膽。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林男將錢母拿到主殿過火。（圖／民眾提供）

林男到案後向警方供稱，他是雲林人，目前無業，因領不到錢母才會鋌而走險，認為會就此受到土地公的庇佑；廟方知道緣由後不願追究，惟竊盜乃公訴罪，警方訊後仍依法將林男移送法辦。

紫南宮表示，今年雖然取消發錢母活動，但只要到紫南宮前的捐血車捐血，也能免費得到錢母，呼籲信眾可以捐血做愛心，更能得到神明保庇。

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紫南宮錢母竊盜

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