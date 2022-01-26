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男偷友人保險箱落網　露一手免密碼「開箱神技」連警察都嚇傻了

▲▼高雄男下手偷走朋友保險箱，警見不用密碼「開箱神技」傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄男下手偷走朋友保險箱，警見不用密碼「開箱神技」傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名楊姓男子家中保險箱被偷走緊急報案，員警調查發現常去他家作客的蔡姓友人很可疑，蒐證完備後果然是蔡男所為。警方循線逮人後赫見蔡男開箱密技，驚覺原來不用知道密碼也能打開保險箱，全案詢問後依竊盜罪函請橋頭地方檢察署偵辦。

楊姓男子日前向楠梓分局翠屏派出所報案，指放在家中的保險箱不翼而飛，裡面還有長輩留下來的金飾共約6兩重，非常心疼。

▲▼高雄男下手偷走朋友保險箱，警見不用密碼「開箱神技」傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方調監視器發現，經常出入楊男家的蔡嫌離開時，手中多了不明方型物品。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警調查發現，在去年底時，有一名男子進出該大樓後，手上多了袋不明方型物品，且體積不小，非常可疑，復查該男子，是常去楊姓住戶作客的蔡姓友人。據了解，蔡男與楊男妹妹是朋友，趁去楊家作客時偷走鑰匙，再趁著他們一家人外出，潛入搬走整個保險箱。

▲▼高雄男下手偷走朋友保險箱，警見不用密碼「開箱神技」傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警見不用密碼「開箱神技」傻了，驚嘆保險箱設計非萬全。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方蒐證完備後，24日持橋頭地方法院核發搜索票前往蔡男住處執行，當場起出該失竊保險箱與金飾等。不過，由於該保險箱設有密碼，員警疑惑蔡男是如何得知密碼，或是如何破壞保險箱。

蔡男當場使出開箱密技，一直用手在摳該保險箱的旋鈕處，將旋鈕拆下後，用手指伸入內轉動就能開鎖，這讓員警見聞後大嘆保險箱設計也並非絕對萬全。全案詢問後依竊盜罪函請橋頭地方檢察署偵辦。

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