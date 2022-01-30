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冷空氣上看「強烈大陸冷氣團」　今晚最冷！北北基7縣市低溫特報

▲▼小年夜低溫特報。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今日（1/30）17時最新預報指出，今天晚間到明天除夕夜（1/31）受到大陸冷氣團影響或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，氣象局已針對北北基、桃竹苗7縣市發布低溫黃色燈號，苗栗以北地區都有10度以下低溫發生機率。

根據中央氣象局資訊，今天下午開始至明天上午苗栗以北有10度以下低溫發生機率，列入低溫黃色燈號縣市分別為臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

中央氣象局預報員林定宜表示，氣象局分析此波冷空氣有更強的趨勢，有機會上看「強烈大陸冷氣團」等級，台北市也可能測得12度以下低溫。需提醒民眾，今天晚間到明天除夕夜清晨最冷，中部以北至東北部低溫僅有10至12度，其他地區13至15度，西半部沿海空曠地區、進山區不排除出現10度甚至以下低溫。此外，明天除夕夜北部至花蓮高溫也僅有16至19度，民眾若要返鄉、出遊務必記得攜帶保暖衣物。

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林定宜分析，年初一至初二（2/1、2/2）大陸冷氣團稍微減弱，但白天北部、東北部天氣仍較涼，高溫可回升至16至17度，但仍要留意14度左右的低溫，其他地區早晚同樣涼冷。此時受華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部、南部山區均有局部短暫雨發生，預計年初三（2/3）鋒面通過且再有一波冷空氣南下影響台灣。

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