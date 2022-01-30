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紐約碩士女返台尋姻緣！她身高171　開出條件要找「矮個男」

▲身高超過170公分的女生表明要找不超過170「小個男」。

▲身高超過170公分的女生表明要找不超過170「小個男」。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年前是許多未婚男女，高喊「我要結婚」、更希望「終結單身」的時候！為未婚男女「搭橋」的中壢區美滿服務中心，在年前有3位身高超過192公分的男生，希望尋找的對象是身高不超過155公分的嬌小女生；兩位身高超過170公分的女生表明要找不超過170公分的「小個男」。社工人員認為，找對象「歡喜就好」！

身高171的紐約大學女碩士告訴中壢區美滿服務中心，她目前在美國擔任管理師，由於比一般華人高，不少美籍男士對她表達追求，她內心卻很掙扎，因為不喜歡高個男，因此選擇春節檢疫方案A，專程回台灣，希望美滿中心為她找身高170以下的伴，如果成功，甚至可放棄綠卡。

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身高194的高姓工程師表示，父親身高168，母親155，他在小學時已經是全班最高，高中、大學到博士，也是全班最高，他擔心娶個身高「匹配」的另一半，生的孩子更高，將像他一樣活在同學的特異眼神中過日子，因此希望找個身高不超過155公分的嬌小女生。

目前擔任業務經理，身高192的陳姓男子說，自己經常在外面走動，發現很多高個女孩身材不錯，但女生婚後一般都會長胖，如果又高又胖，擔心自己與「大象」同眠的滋味；身高也是192的國營企業劉姓員工，也擔心一家有兩個「高個子」會是甚麼畫面。

身高172的柳姓女老師，學生私下以「天空樹」暱稱她，她認為高個兒男生大辣辣，粗線條，倒不如找個貼心的另一半，搞不好還可以基因改造！中壢區美滿服務中心指出，婚姻最好能擇其所愛，身高反而不是重點，兩人相處，只要真誠相待，幸福美滿婚姻非難事。

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