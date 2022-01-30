快訊／高雄幼園群聚延燒到另一班　陳其邁坦言：同住人都有風險

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）



記者吳奕靖、陳宏瑞、林冠吟／高雄報導

指揮中心30日宣布台灣新增14例本土病例，其中高雄新增5例，為長榮鳳凰酒店與高雄港群聚衍生，長榮飯店群聚案再新增4人確診，為3名幼兒與一名幼兒家長。陳其邁也坦言，相當擔心此群聚案的狀況，也代表同住家人均有風險，而幼兒染疫情形又擴散至另一個班級，所幸目前確診狀況主要集中在同一樓層，並未有再度擴散的跡象。

高雄30日新增5例本土病例，高雄市長陳其邁指出，其中1例為高雄港衍生，為居隔期間確診，對社區風險影響較低，其餘4例則為長榮鳳凰酒店的群聚案例。

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陳其邁表示，諾貝爾幼兒園再新增4例確診，為3名幼兒與1名幼兒家長，由於小朋友間接觸較為頻繁，也較難像成年人一樣確實戴好口罩，因此群聚染疫個案有陸續增加情形，所幸新增確診個案均在匡列隔離範圍，但是群聚現象有擴散至隔壁班級的情形。根據老師說法，由於新增確診的2名幼兒彼此互動較為頻繁因此染疫，不過確診情形仍主要集中在同一樓層，為案18820、18221與18222經匡列採檢陽性確診，另一人則為同住家人28日一採陰性，29日因出現症狀，就醫後採檢陽性確診。