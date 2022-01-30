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小年夜探視失親兒少　侯友宜發紅包唱「兩隻老虎」

▲▼ 小年夜 侯友宜探視類家庭和獨居長輩。（圖／新北市社會局提供）

▲侯友宜探視類家庭和獨居長輩。（圖／新北市社會局提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

今天是小年夜，新北市長侯友宜在社會局長張錦麗的陪同下，30日上午專程前往林口社宅，探視由社會局委託基督教芥菜種會安置的類家庭，以及獨居長輩。侯友宜除了發送紅包，也陪孩子們一起彩繪、唱兒歌「兩隻老虎」，他說，小年夜，家家戶戶正忙著準備過年，但社會上仍有一群比較缺乏家庭溫暖的老少，需要政府特別的照顧。

社會局表示，在林口社宅擔任類家庭照顧者的朱逸文和戴凌蒂夫婦，兩人照顧小妤和小尹（化名），兩小孩因生母涉及毒品案，入監服刑，由社會局委託芥菜種會安置。朱逸文本身還在民航局服務，照顧主要由太太負擔，他下班後會幫忙看顧。夫妻是在教會結識另一對類家庭照顧者樊宗興和李苑詩夫妻，認為照顧失親失依的孩子非常有意義，也實踐基督愛人的精神。

另一對阿公阿嬤級的蘇雲霖和蘇黃根葉也幫忙照顧著蕾蕾、安安和萱萱3位，三個類家庭總共照顧著8位小孩。看到侯伯伯帶著蘋果和小紅包來，非常的開心。

芥菜種會主任陳黛羚安排侯友宜和小孩一起製作小魚兒雞蛋糕，象徵年年有餘；又陪孩子一起圖畫彩繪老虎，畫著畫著，小朋友唱起兩隻老虎，侯友宜也跟著一起唱和，逗小孩開心。

侯友宜關心孩子的成長，他說去年到過樊宗興和李苑詩類家庭，看到兩人帶領照顧的雯雯和翔翔、凱凱小兄弟，今日發覺3人都長大長高了許多，原來有些發展遲緩的翔翔也有改善，他盛讚每位類家庭的照顧者都是用最大的愛心和耐性，來照顧這些特殊兒童。

隨後，侯友宜一行轉往湖南里幸福市社區大樓探視劉家驥獨居長輩。劉家驥今年78歲，看到侯友宜在小年夜專程來訪，相當的激動，他說自己是個罹病的老人了。侯友宜看他家中收藏許多字畫，也收集許多雅石，又會摺紙、編銅線等藝術，盛讚他生活充實；劉家驥則說，自己人生已參透，這些都是身外之物，不過他非常認同侯友宜拋卻個人生死，為國家社會奉獻服務的精神。

湖南社區發展協會理事長陳昆諒和總幹事江心寶表示，劉伯伯多才多藝，協會計畫在春節過後，邀他下樓在聯誼室教導其他長輩才藝，甚至分享生命故事。臨別前，劉家驥大聲說：「有大家的關懷，我從此不再孤獨！」

▲▼ 小年夜 侯友宜探視類家庭和獨居長輩。（圖／新北市社會局提供）

▲▼ 小年夜 侯友宜探視類家庭和獨居長輩。（圖／新北市社會局提供）

▲▼ 小年夜 侯友宜探視類家庭和獨居長輩。（圖／新北市社會局提供）

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