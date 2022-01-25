一見面就沒下文！180cm工程師「相親3年都失敗」　就醫才知得病

▲醫師指出，異性恐懼症是社交恐懼症的一種，不過大眾對後者比較熟悉 。（圖／翻攝自新藍網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸浙江杭州一名180公分的31歲工程師，3年來相親數十次，但每次都以失敗告終，就醫後才發現，原來他患有「異性恐懼症」。

據《瀟湘晨報》報導，今年31歲的小鐘是已經工作5年的工程師，身高180公分，相貌堂堂，但他從28歲開始，相親3年都被拒絕，而且是一見面就沒有下文。

小鐘表示，自己一和女生見面就緊張不安，而且會心慌、臉紅、出汗，很少說話，只能望著遠方和天空，也很容易把事情搞砸，「異性看著我說話，就感到被施了法似的，說不出話來，頭也不敢抬 。」

小鐘坦言，自己很期待每一次相親，但總是無功而返。後來，小鐘請母親一起前往，但引起女方和其家人反感，相親被迫提早結束。

▲小鐘到醫院求診 。（圖／翻攝自新藍網）

在父母的勸說下，小鐘到醫院求診。浙江省人民醫院臨床心理科主任蘇衡診斷小鐘患有「異性恐懼症」，不是單純的害羞，而是對異性恐懼。

蘇衡醫師提到，異性恐懼症患者一方面在潛意識裡有與異性接近的強烈願望，另一方面也因此有著嚴重的焦慮情緒，於是表現出在異性面前感到異常的緊張和恐懼的症狀，有的甚至出現異性關係妄想等心理症狀。

他指出，「異性恐懼症 」 的主要原因在於，患者從小所被灌輸的有關性和愛的思想，們通常認為 「性是骯髒、不可見人的東西 、早戀是非常不好的 」 ，但是這和他們內心對愛的渴望形成直接的矛盾。

▲異性恐懼症診斷明確後，治療方法因人而異。（圖／翻攝自新藍網）

蘇衡醫師以小鐘為例子，他不論外貌和工作條件都不錯，但因從小父母對他期望很高，要求他不得分心戀愛，即使研究所畢業步入職場，父母也認為最好先把心思放在工作上，這些導致小鐘從小到大，幾乎不與同齡女孩接觸；到了28歲，父母認為可以開始戀愛結婚了，小鐘卻無法與異性相處。

蘇衡主任提到， 異性恐懼症診斷明確後，治療方法因人而異，藥物雖然可以緩解病人的焦慮情緒，但對於他們的內心成長幫助不大，建議這些人群可以進行系統的心理治療，增強對自我的全面認知，克服以前形成的對自己的負面認知。