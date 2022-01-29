俄羅斯調派「血漿」到烏克蘭邊境！　美官員：發動戰事的重要指標

▲俄羅斯在南部的羅斯托夫（Rostov）地區進行軍演。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯部署10萬軍力在烏克蘭邊界，美國防部長也警告，俄羅斯目前有足夠能力入侵烏克蘭。有3名美方匿名官員向《路透社》表示，俄軍在邊境的軍事儲備已擴大至血漿和醫材，這也是莫斯科是否準備發動入侵的重要指標。

根據《路透社》報導，美國3名匿名官員表示，俄軍持續在烏克蘭邊境集結，且軍事儲備已擴大至血漿和醫材，形同替衝突中的傷兵做準備。美方官員表示，如果俄國總統普丁（Vladimir Putin）決定入侵烏克蘭，那麼血漿、醫材的儲備供應，將是非常重要的指標。

美國五角大廈先前曾指出，部署「醫療資源」是俄羅斯加強軍事部署的一部分，但如今又出現血漿供應等細節，專家表示，這對於判定俄國的備戰情況非常重要。美國退役陸軍中將、華府智庫「歐洲政策分析中心」（Center for European Policy Analysis）戰略專家霍吉斯（Ben Hodges）說，「這雖不能保證會發動攻擊，但如果沒有準備好，就會無法發動攻勢。」

目前俄羅斯、白宮和五角大廈都尚未對此做出說明，而匿名消息人士也拒絕透露，美國是何時發現這些戰備是何時送往烏俄邊界，僅提到這是最近這幾周才發生的事情。

美國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）與參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）28日表示，俄羅斯顯然有能力進攻烏克蘭，一旦發動入侵，結果會非常可怕，將造成重大傷亡。美國總統拜登則說，美方已準備好向東歐增派駐軍，更警告「俄羅斯很有可能在2月入侵烏克蘭」。

普丁29日和法國總統馬克宏通話後，罕見公開表示，美國和北大西洋公約組織（NATO）在烏克蘭問題上並未回應俄國的主要安全訴求，像是北約從東歐撤兵與烏克蘭不得加入北約等，但莫斯科準備繼續對話。

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