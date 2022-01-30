國際「防中」氛圍濃　黃介正：世界多國打台灣牌

▲國民黨國際事務部主任黃介正。（圖／記者徐政璿攝）

記者楊蕓／台北報導

近年來中國大陸不斷擴張，引起國際社會關注。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、國民黨國際事務部主任黃介正研判，美國、歐洲等多國都有所防範、疑慮，「全球防中統一戰線」已經形成，且台灣受到大陸威脅，使得當各國對於中國擴張感到不安的同時，「多少都有一張台灣牌」。

黃介正指出，從大環境來看，美國跟中國大陸的戰略競爭已經形成；在氛圍部分，若用3個不同層次講，分別是防中、反中、仇中，這3個層次不一樣，目前美國的國情還不到仇中這一塊，而是在防中跟反中之間。

黃介正表示，現階段國際上，並沒有一個所謂「國際反中聯盟」，反中聯盟的說法可能遭受很多質疑跟挑戰，因為如何定義「聯盟」？如何「反中」？大家有一致行動嗎？但他認為，至少「全球防中統一戰線」已經形成，世界各國開始對中國有所防範、疑慮。

黃介正說，各國的疑慮就是「中國擴張」，中國不是一個現狀的強權，而是想改變現狀的強權，因此中國大陸向外包括一帶一路、非洲經營、軍事發展、脅迫式的貿易等，是世界各國都已體會到的。

在中國快速擴張的情況之下，黃介正研判，台灣社會上的氛圍，與美國、歐洲接近，加上各國看到台灣受到這麼多威脅，因此在對於中國大陸向外擴張感到不安的同時，手上多少都有一張台灣牌。