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北埔百年雙安橋緊急加固　保護古橋風華預計4月竣工

▲北埔雙安古橋。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲1851年興建的雙安橋，長約27公尺，寬約2.3公尺，為三拱的磚石型拱橋，以拱構橋身、石砌橋，砌造水準高，2016年被指定登錄為新竹縣歷史建築。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣百年歷史建築北埔雙安橋由於長期受溪水沖刷，橋墩裸露損壞，北埔鄉公所向客委會申請補助，新竹縣政府文化局辦理，共投入564萬元辦理緊急加固工程，已於去年底，預計今年4月竣工，讓古橋的古蹟風貌繼續保存，來往的居民、遊客出入更加安全。

具百年歷史的雙安橋，1851年興建，位於新竹縣北埔鄉大林村6鄰與南興村交界的竹37-2鄉道，全長約27公尺，寬約2.3公尺，材料上屬「磚石橋」，結構上為三拱的「拱橋形式」，因其為拱構造橋身，下段橋墩為石砌，砌造水準高，十分具保存價值，因此在2016年11月指定登錄為新竹縣歷史建築。

新竹縣長楊文科表示，本次經緊急加固完成後，未來文化局與管理單位北埔鄉公所會合作分工，爭取北埔雙安橋的調查研究及修復工程，以重現大隘古橋風華！

文化局長李安妤表示，為古橋保存及再利用，減緩其結構損壞之速度，及避免橋體崩塌及損壞之情事發生，橋體緊急加固保護措施主要項目針對北段橋體夾撐、損壞部位之整修加固、結構弱點的補強等，以減緩歷史建築北埔雙安橋之損壞。

緊急加固工程由客家委員會補助420萬元、新竹縣北埔鄉公所配合款80萬元，因營建成本上漲，幾經流標後由縣府追加經費64萬元後完成發包，工程委託施忠賢結構技師事務所設計監造，施工廠商由沅碩營造股份有限公司承攬，工期125日曆天，預計在111年4月10日竣工。

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