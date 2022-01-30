明明看過卻老是記不住　達人教100分鐘分3次高效讀懂一本書

▲掌握閱讀技巧，想記住一本書的內容，不用再看好幾遍。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

作者：韓裔日本作家 金正

摘自：采實文化《間歇高效率的三次閱讀法：讀懂一本書只要100分鐘，解決過目就忘、知識無法內化與活用的閱讀煩惱》

●精選書摘

我的讀書技巧很簡單，就是在短時間內閱讀三次，直接在書中寫下感悟。原則上是一小時內讀三次，但新手一開始很難達到這個標準。首先，試著在一百分鐘內閱讀三次就好。

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每次閱讀都要分配好時間，假設讀一本兩百頁的商業書或實用書，總共要花一百分鐘。那麼「第一次」先花十分鐘，「第二次」花五十分鐘，「第三次」花四十分鐘。

不少讀者可能會懷疑，一本書只花一百分鐘閱讀，還要讀三次是不是太強人所難了？會有這樣的想法，代表你是用「散步」的心態在讀書，閱讀商業書或實用書，必須用「登山」的方式閱讀。

關鍵在於掌握內容的本質，我們不可能記下整本書的內容，因此書中的幾個要點一定要確實掌握住。

反覆閱讀是非常有效的辦法，可以深化你的記憶力。我認為反覆閱讀比專注更重要，千萬不要把專注力神化，面對自己不熟悉的事物，較難集中專注力，因此效率也會較差，先用反覆閱讀的方式熟悉書本，熟悉後再專注閱讀，這樣才有效果。

每多讀一次，理解力和記憶力就會變得更好。按照我個人的經驗，讀三次和讀四次沒有太大的差別，但讀三次絕對比讀兩次或一次更能理解內容。通常和一個人見面三次，大概也就能摸得清楚對方的為人。

讀三次還記不住內容的話，讀五次同樣記不住，也無法理解內容。當然，不是傻傻地閱讀三次就好，每次所需的時間都不一樣，閱讀的方式也不一樣。這邊我先大略解釋，詳情留待後文再解釋。

「第一次」先花十分鐘閱讀，我稱之為概觀式閱讀和發現式閱讀。第一次閱讀的重點在於掌握書的架構。尤其「登山型」的書，作者都會用一定的架構來撰寫，你要先了解整本書的骨架。

先了解大致的架構和內容，絕對比被作者牽著鼻子走要好。這兩者的理解程度完全不能相提並論。

「登山書」和「散步書」最大的差異在於，登山書有詳實的目錄，先看目錄，就知道作者重心擺在哪些章節，之後隨手翻閱十分鐘，了解整體架構，這種讀書方式比較接近瀏覽，決定到底要讀哪些部分。

瀏覽完整本書，理解重點在哪裡後，「第二次」要拿螢光筆畫重點，這是深化理解力的閱讀方式。要閱讀「第一次」找到的重點，畢竟只有五十分鐘的時間。

不是每本書都能用「散步」的方式閱讀，但也正因為如此，才能激發出我們高度的專注力。請用黃色的螢光筆，畫下你特別在意或感興趣的部分。

「第三次」閱讀要留意第一次掌握的架構，以及第二次畫下重點的部分。然後在閱讀的過程中，畫下紅色或粉紅色的螢光筆，有需要的話就寫下自己的感悟。

一本書的架構深入了解三次，你就會記住整本書的概要，理解程度絕對不可同日而語，這就是反覆閱讀的效果。

若有感興趣的格言或標語，不妨直接抄寫在書上，或寫在其他卡片和筆記上。對作者的著作寫下自己的意見或感言，這就是「共同著作」的真義。你可以寫下自己的詮釋，以及對作者的疑問。

一百分鐘內反覆閱讀三次，你會有不一樣的發現。比起花時間從頭到尾細心精讀，更能清楚掌握書的重點，況且還有畫線並寫下重點，這種抒發己見的過程，會深化你的理解力和記憶力。

要刻意在短時間內反覆閱讀，才會有這樣的效果。閱讀「登山類」的書，很講究策略性。

如果遲遲無法讀完一本書，或是閱讀量不夠多，記不住自己讀過的內容，這套方法能有效解決你的問題。

★本文經采實文化授權，摘自《間歇高效率的三次閱讀法：讀懂一本書只要100分鐘，解決過目就忘、知識無法內化與活用的閱讀煩惱》