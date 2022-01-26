7個「慣性討好」特質你也有嗎？訊息總是秒回、不擅長有求於人

文／職場人

在公司裡，常常不自覺迎合他人，甚至無限度地給出自己嗎？你的妥協與退讓雖然避免衝突，卻讓自己過得愈來愈壓抑、愈來愈不甘心？你也習慣性地討好別人嗎？編輯為大家整理了「7個慣性討好特質」，職場人可以自我檢視看看自己是否也有這些習性。

慣性討好特質1：無法拒絕內心不想要接受的事

▲7個慣性討好特質（圖／pixabay，下同）



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第1個慣性討好他人的特質為「無法拒絕內心不想要接受的事」，每當主管、同事一開口尋求幫忙，即使你已經忙不過來或是內心根本不想答應，但還是會言行不一地默默接受嗎？有這種傾向的人，通常也會連帶有害怕得罪他人、缺乏自信的特質。

慣性討好特質2：不自覺想要符合對方的標準和喜好

第2個慣性討好他人的特質為「不自覺想要符合對方的標準和喜好」，當別人提出任何意見或評價時，你也會不自覺想要迎合對方嗎？比如在會議上，明明覺得這個提案有問題，但擔心反駁會惹對方不開心，所以仍表現出支持的樣子。想學會如何將自己擺到第一位，就應該先釐清自己的位置，才有辦法以平等的方式和對方相處，否則只會一直讓自己處於弱勢之位，而無實質之權。

慣性討好特質3：常選擇讓步或妥協

第3個慣性討好他人的特質為「常選擇讓步或妥協」，當別人看起來難過或生氣時，你通常會選擇讓步，即使是對方有錯在先，為了更多的爭吵你也會低頭先說道歉？有這種討好傾向的人，通常也比較容易將重心得失寄託於他人，也許這也是為什麼你會覺得職場的人際關係之於你來說很心累。

慣性討好特質4：很害怕被別人評價

第4個慣性討好他人的特質為「很害怕被別人評價」，尤其是負評會讓你在意得更加無法自拔，職場人也總想著要做到讓別人滿意嗎？其實，有時候別人會怎麼對你都是自身散發出來的氣質所影響的，甚至是日積月累而來的，「你現在的卑微和討好，都是過去不斷迎合他人造就的苦果。」

慣性討好特質5：對別人的訊息總會秒回

第5個慣性討好他人的特質為「對別人的訊息總會秒回」，深怕別人覺得被怠慢而不高興，總是優先考量對方的想法及情緒，當別人對你有求必應時，你會自覺對方少了你不行，可當你反求時卻沒有得到同等回報，難免會產生怨懟，這也是日常負能量的來源之一。

慣性討好特質6：習慣隱藏自己

第6個慣性討好他人的特質為「習慣隱藏自己」，不太和別人說心事、不會把生氣或難過的情緒表現出來，你也不曾讓人了解你真正的想法或感受嗎？這類型的人通常害怕被忽視、甚至得罪人，所以一直以來都活得小心翼翼。如果你總是將自己的想法和需求擺到最後，就會少了和別人碰撞的機會，有時「碰撞」也是為了讓別人能更加認識、了解你。

慣性討好特質7：不擅長有求於人

第7個慣性討好他人的特質為「不擅長有求於人」，若需要提出自己的想法和需求時，職場人總是會特別緊張，可能就連親近的朋友、同事或家人也不知道如何開口，你可能會擔心被拒絕，憂心會造成他人的困擾，這些過度的迎合其實皆源自對自我價值的匱乏。

如果你也有上述7個慣性討好的特質，可以參考《慣性討好：不再無底限迎合，找回關係自主權的18堂課》一書，透過這本書慢慢梳理內心、練習建立自信，在別人眼中你也可以發著光，不討好也能過得好！

Source：《慣性討好：不再無底限迎合，找回關係自主權的18堂課》

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