台東貨車掉進水溝！「流動雜貨店」滿地水果零食　警急救援

▲貨車掉入水溝，警方協助搬運貨物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東大武分局大武派出所擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案大武鄉南興村口有貨車掉入水溝，警員王冠茹及警備警員張雅婷立即趕赴現場了解狀況，並協助搬運掉落物品，讓貨車司機感謝萬分。

春節連續假期才剛開始就落雨不斷，該貨車傾斜右側掉入路旁的水溝，動彈不得，所幸駕駛未受傷。該車駕駛表示因天色昏暗、又下大雨，未注意路旁水溝才會不慎滑落。

警方先在車輛後方擺設三角錐及爆閃燈警示後方來車，預防發生二次車禍。由於該車為村莊內販賣水果及零食的小貨車，車上裝載許多貨品，為減少民眾損失，員警便協助該民將車輛上的物品搬至路旁的空地，並將車輛已傾斜的棚架用紙箱固定住遮蔽強勁的雨勢，減少雨水潑入，再來合力將貨品搬上支援車輛。貨車駕駛非常感謝員警冒強風豪雨協助，大讚有警察真好。

大武分局提醒年關將近「111年加強重要節日安全維護工作」已於1月24日開始至2月7日止，為期15日，本次工作主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為讓民眾春節連續假期能平安、順利度過，讓民眾能安心過個好年，在此呼籲雨天視線較不佳，行車務必減速慢行，避免有水漂現象、打滑等狀況發生。若於道路上有發生任何事故，可撥打110或鄰近派出所請求警方協助。

▲貨車掉入水溝，警方協助搬運貨物。（圖／記者楊漢聲翻攝）