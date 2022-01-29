初二不給回娘家！婆婆情勒「我把你當女兒」　她委屈：小姑卻可以

▲婆婆不讓原PO初二回娘家。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「初二回娘家」是眾所皆知的習俗，不過就有一名女網友表示，她今年第一次去婆家過年，怎料對方一知道她初二要回娘家，就百般阻攔，一下說她爸媽有姊姊陪，一下又說自己把她當女兒疼，「真的很噁心、很想吐！」貼文引發討論，不少網友回應，「硬起來！想做什麼就去做」、「自私的人，你照樣要初二回娘家」。

這名女網友在臉書粉專「靠北婆婆2.0」上貼文，提到她今年首次去婆家過年，想不到婆婆一得知她初二要回娘家後，便一直追問她老公「為什麼初二就要去娘家？」對此，她就相當納悶，自己小年夜、除夕、初一都在婆家過了，為何初二不能回娘家？

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雖然老公幫腔「她也要回去陪她爸媽過年啊！」但婆婆仍不死心，回應「她爸媽有她姊姊陪過年就好了啊。」原PO越聽越作嘔，為什麼婆婆的女兒就可以初二回娘家，當人媳婦的她就不行，「還一直強調他們就是把我當『女兒』疼！」

▲公婆總說自己把原PO當女兒在疼。（示意圖／CFP）

原PO委屈表示，她先前孕吐不舒服，想不到公公竟質疑「孕吐是假的吧？」而後小產，公婆還要她洗碗、出門拜拜叫她一個人拿所有供品，「拜託別再說把我當女兒疼了，真的很噁心、很想吐！」

貼文曝光後，不少網友替原PO打抱不平，「好像會說把媳婦當女兒疼的人，大多數都很惡劣的對待媳婦」、「你就直接連婆家都不要回了吧，讓老公自己回。問起就直接回：你兒子回去陪你們，我回去陪我爸媽，很公平啊」、「老話，媳婦永遠是外人」、「好惡劣，如果老公不行就丟著自己回去住到開工吧」、「沒品又自私」、「硬起來！你越軟她就越囂張」、「差別待遇也太明顯了吧！媳婦也是人家養大的耶」、「叫她女兒也不准回家」。