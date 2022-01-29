撞死人惡駕駛抓到了！他臟器外露魂斷台9線　警5小時火速緝凶

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局關山派出所轄內台9線319公里+200公尺南下車道，於28日晚間20時5分左右，發生一起行人穿越馬路遭車輛撞擊死亡的肇事逃逸案件；造成李男傷重，經送醫急救後不治死亡；於案發後，警方立即派員管制交通並進行勘查蒐證，並調閱監視器影像，於29日0時50分以車追人順利查獲洪姓嫌疑人，經警詢後，報請台東地方檢察署依法偵辦。

▲台東關山發生死亡車禍肇逃事件，警方在隔日順利偵破。（圖／記者楊漢聲翻攝）

28日晚20時5分左右，洪男駕駛自用小貨車，於台9線由北往南行駛，行經事故路段撞擊李姓路人，造成臟器外露經送醫不治死亡；但洪男並未停下察看，反而離開現場。

案發後，關山警察分局隨即派員至現場進行勘查蒐證，並分工調閱沿途所有監視器影像；在所有辦案人員的努力下，於案發立即查獲犯嫌；並經比對渠所使用的自用小貨車，與事故現場遺留之證物吻合。全案依法報請台東地方檢察署偵辦。

關山警察分局呼籲各位駕駛人，倘若發生交通事故，切勿離開現場，因依刑法第185條之4「駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑」，請民眾撥打110或當地分駐(派出)所電話報案，並將人車移置安全處所，靜待警察到場處置，以免觸法。

▲台東關山發生死亡車禍肇逃事件，警方在隔日順利偵破。（圖／記者楊漢聲翻攝）